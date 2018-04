Kapitaludvidelse i udviklingsbanken IBRD skal være med til at sikre støtte til genopbygning i Afrika.

København. Når udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) i disse dage deltager i Verdensbankens Forårsmøde i Washington, er det med håbet om større støtte til udviklingen i de nordafrikanske lande, der er blandt årsagerne til det store migrantpres på Europa.

På mødet skal der blandt andet tages stilling til et forslag om at tilføre i alt 13 milliarder dollar (78,4 milliarder kroner) til udviklingsbanken IBRD og søsterbanken IFC.

Det er penge, der danner kapitalgrundlaget for de projekter, som banken er med til at finansiere i udviklingslande, blandt andet i Afrika.

- Aftalen vil betyde, at en række udviklingslande kan få et massivt løft. Den vil styrke landenes udviklingspotentiale, jobskabelse og vækst, ikke mindst for kvinder - det har vi fra dansk side presset på for.

- Hvis vi lykkes, er det en sejr for det multilaterale samarbejde, siger Ulla Tørnæs.

Hvis forslaget går igennem, vil det være den største kapitalrejsning til udviklingsbankerne nogensinde.

Ligesom almindelige banker er udviklingsbankerne nødt til at have en vis egenkapital for at kunne låne penge ud.

Det skønnes, at hver krone i egenkapital betyder, at der kan lånes yderligere 19 kroner ud til udviklingsarbejdet.

Foruden Ulla Tørnæs er finansminister Kristian Jensen (V) også en del af den danske delegation i Washington.

/ritzau/