USA's FN-ambassadør frygter, at en resolution vil påvirke forhandlinger med Egypten, Israel og Qatar negativt.

USA nedlægger for tredje gang veto mod en resolution i FN's Sikkerhedsråd om øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gaza.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA kan ikke stemme for en resolution, der "sætter følsomme forhandlinger over styr", siger USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield.

I stedet vil USA have rådet til at støtte en midlertidig våbenhvile kædet sammen med en aftale om frigivelse af gidsler, der holdes fanget af Hamas.

Linda Thomas-Greenfield signalerede allerede det amerikanske nej i weekenden.

Her lød en bekymring for, at det kunne påvirke igangværende forhandlinger mellem USA, Egypten, Israel og Qatar. Man forsøger at blive enige om en pause i krigen mellem Israel og Hamas samt frigivelse af israelske gidsler.

- Enhver handling, som dette råd foretager sig, bør hjælpe, ikke hindre, disse sensitive og igangværende forhandlinger.

- Og vi mener, at resolutionen, som er på bordet lige nu, faktisk vil påvirke disse forhandlinger negativt, sagde Linda Thomas-Greenfield forud for afstemningen i Sikkerhedsrådet ifølge Reuters.

Hun siger videre, at det ikke vil skabe varig fred, hvis man kræver en øjeblikkelig betingelsesløs våbenhvile, men uden en aftale der kræver, at Hamas løslader gidsler.

- I stedet kan det forlænge kampene mellem Hamas og Israel, siger hun ifølge Reuters.

Udkastet, som Sikkerhedsrådet tirsdag har stemt om, kæder ikke en våbenhvile sammen med en gidselaftale, skriver Reuters.

Det kræver i stedet separat øjeblikkelig humanitær våbenhvile og så betingelsesløs løsladelse af alle gidsler.

USA har selv udformet et alternativt udkast til en resolution.

Den indeholder ordet "våbenhvile". Det har USA ellers tidligere undgået ved at nedlægge veto mod to udkast i oktober og december, der indeholdt ordet.

Men det nye amerikanske udkast opfordrer ikke til, at handlingerne ophører øjeblikkeligt, skriver AFP.

Udkastet støtter "en midlertidig våbenhvile i Gaza så hurtigt som muligt, baseret på en formel hvor alle gidsler bliver løsladt".

Der er ingen deadline for en afstemning om USA's udkast, sagde en amerikansk højtstående embedsmand ifølge AFP mandag.

En resolution skal have mindst ni stemmer for, og der må ikke blive nedlagt veto fra USA, Frankrig, Storbritannien, Rusland eller Kina, hvis den skal vedtages.

Ifølge Reuters har 13 medlemmer stemt for forslaget, som Algeriet har forfattet.

Storbritannien afstod fra at stemme, mens USA altså har nedlagt veto.

Den britiske FN-ambassadør, Barbara Woodward, siger efter afstemningen:

- Blot at opfordre til en våbenhvile, som denne resolution gør, vil ikke få det til at ske.

- Måden at stoppe kampene på, og potentielt forhindre dem i at starte på ny, er at begynde med en pause til at få gidsler ud og nødhjælp ind, siger hun ifølge Reuters.

Hamas angreb den 7. oktober Israel fra Gaza og dræbte omkring 1200 israelere og tog 240 gidsler med tilbage til Gaza. Siden har Israel bombet området med et svoret mål om at udrydde bevægelsen.

/ritzau/