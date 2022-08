Lyt til artiklen

Drabet på filmfotografen Halyna Hutchins på settet til filmen 'Rust' 21. oktober sidste år var en ulykke.

Det blev i mandags fastslået af New Mexicos kontor for medicinsk efterforskning. Det var tredje gang, at staten slog fast, at skuespilleren Alec Baldwin ikke havde skylden.

Rapporten blev til, efter et ligsyn og en gennemgang af politiets rapporter blev gjort tilgængelige af Santa Fe County Sheriffs kontor. Det skriver New York Post.

Anklagerne skal først nu til af afgøre, om der skal rejses nogen tiltale i sagen. Den seneste rapport skal gennemgås i detaljer, og anklagerne venter også på data fra Alec Baldwins mobiltelefon.

Skuespilleren Alec Baldwin nægter fortsat at have trykket på aftrækkeren til pistolen. Foto: Evan Agostini

Men Baldwins advokater var hurtige til at advokere, at deres klient ikke skulle sigtes for det tragiske uheld, der dræbte Halyna Hutchins. Filmens instruktør, Joel Souza, blev såret ved begivenheden.

»Det er tredje gang, at New Mexicos myndigheder har fundet, at Alex Baldwin ikke var klar over, at sikkerheden ikke var i orden på settet. Han fik fortalt af personen, der var ansvarlig for sikkerheden på settet, at pistolen var 'kold'. Han troede altså, at pistolen var sikker,« sagde advokaten Luke Nikaes i en udtalelse.

New Mexicos medicinske kontor forklarede, at drabet var et uheld. For der var ingen tydelige beviser på at forårsage død, og der var ingen overbevisende beviser for, at nogen vidste, at pistolen var ladt.

Baldwin har allerede i december fortalt ABC News, at pistolen gik af, efter han trak hanen bagud. Men han nægtede, at han skød med pistolen.

Her ses kirken, hvor filmfotografen Halyna Hutchins omkom. Foto: KEVIN MOHATT

»Jeg trykkede ikke på aftrækkeren,« sagde han.

Men FBI har analyseret pistolen, og den ville ikke være gået af, medmindre aftrækkeren blev aktiveret.

Det kan godt gå hen og blive lidt af en nøglesag, om Baldwin trykkede på aftrækkeren eller ej, hvis der på et senere tidspunkt bliver en sag ud af det.