Først vendte den ene hund tilbage uden sin snor. Så dukkede den anden også op.

Men teenageren, der havde gået tur med dem, var ingen steder at se.

I otte har mysteriet om, hvad der skete med den dengang 17-årige amerikaner Rudy Farias, været uopklaret.

Nu er han blevet fundet. I live.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder NBC News og ABC.

Datoen hed 6. marts 2015, da Rudy sporløst forsvandt, efter han havde været ude at gå tur med familiens to hunde i Houston i delstaten Texas.

Familiemedlemmer oplyste dengang, at den 17-årige teenager led af depression – særligt efter han mistede sin storebror i en motorcykelulykke nogle år forinden.

»Han så sin bedste ven dø lige foran sig,« fortalte Brenda Paradise, der er privatdetektiv hyret af Farias-familien, i april 2015, skriver NBC News.

»Hans bror var hans bedste ven i verden. Han har været igennem så meget mere, end nogen på hans alder nogensinde burde.«

Politiet oplyste, at man ikke mente, der lå en forbrydelse bag Rudys forsvinden, men man indledte en større efterforskning for at finde ham i god behold og få ham hjem til familien.

Nu er han blevet fundet, oplyser organisationen Texas Center for the Missing på Twitter.

»Efter otte lange år er Rudy blevet fundet i sikkerhed. Fortsæt venligst med at bede for hans familie, mens Rudy kommer sig på hospitalet,« lyder det.

Update: 7/1/23-- After 8 long years, Rudy has been located safe. Please continue to keep his family in your prayers as Rudy recovers in the hospital. https://t.co/AFqj9qvm9G — TX Center 4 Missing (@TXCenter) July 2, 2023

Det vides ikke, hvad den nu 25-årige Rudy Farias er indlagt for.

Historien melder på nuværende tidspunkt heller ikke noget om, hvor han har været de seneste otte år – eller hvorfor han forsvandt.