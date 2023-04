Taiwan har for første gang spottet en kinesisk militærdrone, som er fløjet rundt om østaten.

Det oplyser Taiwans forsvarsministerium fredag, skriver CNN.

Episoden er den første af sin slags, siden Taiwan i 2020 begyndte at publicere regelmæssige opdateringer om det kinesiske luftvåbens aktiviteter.

Militærdronen blev identificeret som en rekognosceringsdrone af typen TB-001, og på et kort viser Taiwan, hvordan dronen fløj ind i Taiwans luftforsvarszone (ADIZ), inden den fløj langs øens østlige kyst og siden vendte tilbage til det kinesiske fastland.

Foto: Taiwans forsvarsministerium Vis mere Foto: Taiwans forsvarsministerium

Kina har tidligere meddelt, at man ikke anerkender Taiwans luftforsvarszone, og i Beijing regner man Taiwan for at være en udbryderprovins, som tilhører Kina.

Ifølge Taiwans forsvarsministerium var dronen blot ét af 19 kinesiske luftfartøjer, som mellem kl. 6 torsdag morgen og kl. 6 fredag morgen har trængt ind i den taiwanske luftforsvarszone. Det sker stort set dagligt, beretter CNN desuden.

Iblandt de andre fartøjer var kampfly.

Ingen af de kinesiske fly kom ind over selve Taiwans luftrum, men det taiwanske forsvarsministerium har efterfølgende bedt de væbnede styrker om at respondere på aktiviteterne.