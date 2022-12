Lyt til artiklen

Russiske journalister må undvære at høre fra Putin til nytår.

Det skriver norske Dagbladet.

Mandag eftermiddag fortalte talsperson Dmitrij Peskov, at den russiske præsident Putin ikke havde i sinde at holde sin store nytårspressekonference, som han tidligere har gjort.

Derfor skal Putin nu finde en mere passende anledning til at snakke med pressen.

Putin won't hold his giant end of year press conference this year, the Kremlin says.

First time in a decade at least he's skipping it.



Wonder why he might not want to sit in front of 1500 journalists this year.... pic.twitter.com/tG4whWKboJ — Patrick Reevell (@Reevellp) December 12, 2022

Men hvornår det sker, er endnu ikke afgjort, lyder det fra Kreml.

Putins nytårspressekonference er en særlig begivenhed, hvor Putin normalt i flere timer svarer på et hav af spørgsmål.

ABC-journalisten Patrick Reevell skriver på Twitter, at det er første gang i over ti år, at Putin ikke holder sin nytårspressekonference.

Det skyldes ifølge journalisten formentligt, at Putin ikke har lyst til at være omringet af hundredvis af journalister i flere timer.

Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så invaderede Rusland Ukraine i februar i år.

Invasionen er ikke gået så smertefrit, som Putin ellers regnede med, og det har gjort Putin meget upopulær.