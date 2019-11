Det er efterhånden sket flere gange for hendes mand. Nu er det for første gang også sket for hende selv.

Da den amerikanske førstedame Melania Trump tirsdag trådte alene ind på scenen i Baltimore for at holde en tale, blev hun mødt af buh-råb.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Melania Trump - der er gift med den amerikanske præsident Donald Trump - skulle tale om den igangværende opioid-krise i landet som en del af den kampagne, hun har iværksat under navnet 'Be Best', som blandt andet arbejder mod mobning på nettet og mod brugen af opioider (en gruppe af stoffer, som udvindes af opiumsvalmuen og virker smertestillende, red.).

Men allerede under introduktionen af hende, begyndte det at gå galt.

Flere unge i forsamlingen i salen begyndte at buhe, da hendes navn blev nævnt, og det blev endnu højere, da hun kort efter gik på scenen i auditoriet i University of Maryland.

I alt varede buh-råbene omkring et minut ifølge CNN-journalisten Kate Bennett, der var til stede i salen. Og selvom buh-råbene til sidst forsvandt, var det ikke fordi, at det unge publikum forholdt sig tavse under den tale, som førstedamen efterfølgende holdt. Flere blandt publikum talte nemlig højt med hinanden under hele talen.

På trods af buh-råbene lod Melania Trump sig ikke slå ud:

»Tak til alle jer studerende, som er til stede. Jeg er så stolt af jer for det mod, det tager at dele, at I har været stærkt påvirket af opioid-epidemien på den ene eller anden måde,« sagde hun.

Ifølge The Guardian varede hendes tale lige under seks minutter, og da hun forlod scenen, skete det endnu engang.

Flere blandt publikum buhede ad hende - men der var dog også folk, der klappede og hujede.

I en udtalelse til CNN har førstedamen kommenteret buh-råbene:

»Vi lever i et demokrati, og alle har ret til deres meninger, men faktum er, at vi har en seriøs krise i vores land, og jeg forbliver dedikeret til at lære børn om farerne og de dødelige konsekvenser af stofmisbrug,« lyder det fra Melania Trump.

Ifølge CNN var det første gang, at hun blev buhet af under en tale, hun holdt uden tilstedeværelsen af sin mand.

Årsagen kan ifølge The Guardian være, at Donald Trump denne sommer gjorde mange i Baltimore vrede, da han under et Twitter-angreb på det demokratiske kongresmedlem Elijah Cummings omtalte byen som:

'Et rotte- og gnaverinficeret rod.'