94 år og på Zoom.

Det er nok ikke majestætsfornærmelse at hævde, at Dronning Elizabeth er en moden dame. Men på trods af hendes forholdsvis høje alder har coronavirussen dog også fået hende til at bruge den moderne teknologi til at passe sit arbejde.

I sidste uge deltog både hun og hendes datter, prinsesse Anne, i en videokonference på Zoom.

Det er ifølge flere medier første gang nogensinde, at det er sket.

Dronningen fotograferet under mødet, hvor også hendes datter, prinsesse Anne, deltog. Foto: BUCKINGHAM PALACE

Anledningen var den såkaldte Carers Week, hvor briterne hylder frivillige, der arbejder med velgørenhed.

Dronningen og hendes datter talte via videolink med en række frivillige, og Buckingham Palace offentliggjorde torsdag billeder fra begivenheden på Facebook og Twitter.

»Det er interessant at lytte til alle jeres fortællinger og historier. Jeg er meget imponeret over, hvad I har opnået allerede. Jeg er meget glad for at have været med her i dag,« sagde Dronningen blandt andet til gruppen.

Dronning Elizabeth deltog i mødet fra slottet i Windsor, hvor hun og prins Philip har isoleret sig under corona-pandemien af frygt for at blive smittet.

Etiketten foreskriver, at Dronningen er den sidste, der ankommer til et møde, og at hun er den første, der går ud af rummet igen. Den tradition blev også fulgt på mødet i cyberspace.

31. maj viste dronning Elizabeth sig for første gang offentligt, siden Storbritannien lukkede på grund af virussen. Den dag blev hun set på hesteryg i parken omkring Windsor.

Onsdag offentliggjorde hoffet et helt nyt billede af dronning Elizabeth og prins Philip i anledning af prinsens 99 års fødselsdag. Det var første gang i næsten et halvt år, at briterne så noget til hertugen.

Under hele pandemien har regenten flere gange henvendt sig til briterne i tv-taler og båndede video-indslag. Hun ventes dog ikke at deltage i officielle begivenheder fysisk før tidligst i september eller oktober.