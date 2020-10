Lisa Montgomery er 51 år, og hun skal dø 8. december i år.

Den amerikanske kvinde er nemlig dømt til døden for et bestialsk drab tilbage i 2004, og de seneste 13 år har hun siddet på dødsgangen og ventet på sin straf.

Nu har justitsministeriet i USA sat en dato for hendes henrettelse.

I givet fald bliver det den første statslige henrettelse af en kvinde i USA i næsten 70 år, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Historien om hendes forbrydelse skabte overskrifter, skræk og rædsel over hele verden, da retssagen mod hende kørte i 2007.

Den dengang 36-årige Montgomery bildte i 2004 sin familie og sine venner ind, at hun var gravid. Og det på trods af, at hun få år forinden var blevet steriliseret.

Hun fik kontakt med den 23-årige Bobbie Jo Stinnett på nettet, og under dække af at ville købe en hund af hende mødtes hun med den unge, højgravide kvinde.

Mødet udviklede sig fatalt, da Lisa Montgomery kidnappede Stinnett, kvalte hende, og skar hendes baby ud af maven på hende.

The execution of Lisa Montgomery, a Kansas woman convicted of kidnapping resulting in death in 2008, has been scheduled for December 8. It would be the first federal execution of a woman in the U.S. in nearly 70 years. https://t.co/QfLEhT58lE — The New York Times (@nytimes) October 18, 2020

Barnet overlevede mirakuløst, og senere forsøgte Montgomery at bilde omverdenen ind, at hun selv havde født barnet.

Undersøgelser viste senere, at den unge kvinde havde været i live, da barnet blev skåret ud af hende.

Lisa Montgomerys advokat forsøger til det sidste at redde hendes liv.

Kelley Henry, som repræsenterer Montgomery, mener nemlig, at drabskvinden er ødelagt af en barndom fyldt med overgreb og af en psykisk sygdom.

Ifølge advokaten tjente Lisa Montgomerys alkoholiserede mor penge på at sælge sin datter til prostitution. Det betød blandt andet, at hun blev udsat for gruppevoldtægt af voksne mænd.

»Få mennesker har gennemlevet den form for tortur og traume, som Lisa Montgomery blev udsat for at sin mentalt syge og alkoholiserede mor,« siger Kelley Henry til The New York Times.

Advokaten lægger desuden vægt på, at Lisa Montgomery har tilstået sin forbrydelse. Hun mener, at straffen i stedet skal ændres til livstid.

Efter justitsministeriets seneste afgørelse har Lisa Montgomery dog opbrugt alle sine appelmuligheder.

Bliver henrettelsen af hende gennemført, bliver hun den første kvinde siden 1953, der får den ultimative straf ved en statslige henrettelse i USA.

Dengang blev Bonnie Heady gasset til døde for kidnapningen og drabet på en seks år gammel dreng.

Det amerikanske justitsministerium oplyser også, at manden Brandon Bernard vil blive henrettet 10. december.

Han er sammen med flere medskyldige dømt for at have dræbt to ungdomspræster i 1999.

De to henrettelser vil blive den ottende og niende, som den amerikanske regering har gennemført i 2020.