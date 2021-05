Med sveden dryppende, med store smil og uden mundbind eller afstand kunne tusindvis af unge briter fredag slå sig løs på dansegulvet på en natklub. For første gang i mere end et år.

Det hele var dog ikke kun ren fest – for der var også tale om et storstilet eksperiment.

Det skriver Sky News.

Forud for, at de 3.000 festglade deltagere fredag kunne møde op på natklubben Circus i Liverpool, skulle de nemlig kunne fremvise en negativ coronatest, der var højst 24 timer gammel.

Her ses et billede fra festen i fredags i Liverpool. Foto: CARL RECINE Vis mere Her ses et billede fra festen i fredags i Liverpool. Foto: CARL RECINE

Derefter blev de opfordret til at feste, som man gjorde det, før pandemien brød ud – uden afstand og uden mundbind.

Fem dage senere skal de derefter testes igen. Alt sammen med det formål at se, om man på den måde kan lette på blandt andet afstandskravene, og hvordan smitten er, forud for at nattelivet til sommer forventes at kunne genåbne i Storbritannien på en tryg måde.

»Min ven græd i nat bare ved tanken om at skulle være her i dag,« forklarede en af festdeltagerne, den 20-årige Ben, til Sky News fredag.

»Det har været sådan et hårdt år, særligt for studerende på deres første år, som lige er flyttet til en ny by og ikke har kunnet komme ud og møde menneske. Så at være her nu, ja, det føles ret surrealistisk,« tilføjer han.

En af de andre deltagere, Adawa Awamayah, fortalte fredag, at det føltes 'overvældende', da hun trådte ind i natklubben:

»Jeg havde det lidt sådan: 'Hvad har jeg rodet mig selv ud i?', men så begyndte jeg at snakke med folk, og nu har jeg været i midten af folkemængden, danset, og det er helt utroligt,« fortæller hun.

3.000 deltog i festen fredag, og det samme gentog sig igen om lørdagen, hvor man gennemførte samme eksperiment.