Sidste gang, de to stod ansigt til ansigt med hinanden, var for halvandet år siden.

Nu sker det igen under et besøg i den sydrussiske by Sotji.

Der vil den russiske præsident, Vladimir Putin, mødes med chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi.

Det oplyser Kreml selv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, skal mødes med Rafael Grossi onsdag. Foto: Mikhail Metzel/EPA/Ritzau Scanpix

Mødet finder sted i forbindelse med, at Grossi er ankommet til Rusland for at have møder om atomsikkerheden i Ukraine, hvor Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja, er i fare på grund af kampene i området, skriver AP, som citerer det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti.

Mødet er samtidig det første af sin slags, siden de to mødtes i oktober 2022.

Rafael Grossi ankom ifølge det russiske medie til sortehavsbyen tirsdag aften, efter han mandag annoncerede, at han ville foretage rejsen dertil.

Rejsen til Rusland sker i kølvandet på, at IAEA-chefen tilbage i februar rejste til Ukraine og krydsede frontlinjen for at besøge det russisk-kontrollerede atomkraftværk.

Sådan så det ud, da de to mødtes 11. oktober 2022 i Sankt Petersborg. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Han holdt i den forbindelse også møde med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge AP fortalte Grossi i forbindelse med annonceringen af rejsen til Sotji, at han anser det for vigtigt at opretholde en dialog med begge sider.

Videre beskrev han situationen om atomværket som »fortsat meget skrøbelig«.

Værkets seks reaktorer har været lukket ned i flere måneder, men det har stadig brug for strøm og kvalificeret personale til at betjene vigtige kølesystemer og andre sikkerhedsfunktioner, lyder det.

Rafael Grossi er chef for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA). Foto: Joe Klamar/AFP/Ritzau Scanpix

Så sent som 1. marts udsendte IAEA en pressemeddelelse, hvori det blev beskrevet, at Zaporizjzja havde været uden backup-strøm de seneste ti dage.

Det har gjort anlægget »helt afhængigt af den eneste tilbageværende 750-kilovolt-linje til den eksterne elektricitet, det (værket, red.) har brug for til at køle sine seks reaktorer og til andre vigtige nukleare sikkerheds- og sikringsfunktioner,« lød det.

I den forbindelse udtalte Rafael Grossi, at han var »ekstremt bekymret«:

»Europas største atomkraftværk har oplevet otte tilfælde af fuldstændigt tab af ekstern strøm i de seneste 18 måneder, hvilket har tvunget det til at forlade sig på nøddieselgeneratorer,« sagde han og tilføjede:

»I atomkraftens historie er dette en situation uden fortilfælde og helt klart ikke bæredygtigt. Jeg er fortsat ekstremt bekymret for den nukleare sikkerhed på værket.«