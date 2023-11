I går fejrede amerikanerne halloween.

Også på Mar-a-Lago, der er Donald Trumps residens i Florida, var der dækket op til fest.

Den tidligere præsident var ikke klædt ud, men han vakte alligevel en del opmærksomhed. Det skyldtes kvinden, han ankom sammen med:

Hans kone, Melania Trump.

Det hører til sjældenhederne, at de to ses sammen. (ARKIVFOTO) Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det hører til sjældenhederne, at de to ses sammen. (ARKIVFOTO) Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix

Det er bestemt ikke hver dag, at de to ses sammen – faktisk er det fem måneder siden, det sidst er sket.

Donald Trump har på ingen måde holdt sig ude af offentlighedens søgelys, siden han mistede tjansen som præsident, men helt anderledes har det forholdt sig med Melania, der lever et meget privat liv.

Hendes fravær er da også blevet bemærket. I september overværede Donald Trump – alene – en amerikansk fodboldkamp i Iowa.

Pludselig dukkede et fly op på himlen med en vimpel, der stillede et simpelt spørgsmål: 'Hvor er Melania?'

Inde på stadion blev der delt løbesedler ud med et billede af Melania og teksten: 'Savnet. Har du set den her kvinde??? Hvor er vores førstedame? Hvorfor gemmer Donald Trump hende? Vi savner hende?'

Donald Trump var hurtig til at anklage sin politiske konkurrent Ron DeSantis for at stå bag.

Den tidligere præsident har meddelt, at han har tænkt sig at stille op til præsidentvalget igen. Det sker, mens han har flere anklager hængende over sig. Heriblandt om valgsvindel ved det seneste valg.