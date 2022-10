Lyt til artiklen

Et banebrydende rewilding-projekt har fået en overraskelse ud over det sædvanlige: en lille bisonkalv.

Den første vilde bison, der er født i Storbritannien i flere tusinde år, vel at mærke. Det skriver The Guardian.

I juli blev tre bisoner sat fri i byen Kent, som en del af et samarbejde mellem Kent Wildlife Trust og Wildwood Trust, med et håb om, at den nye flok ville yngle med tiden. Hvad områdets rangers dog ikke vidste, var, at der allerede var en lille ny i maven på en af hunnerne.

Efter alt at dømme kom den lille kalv til verden 9. september, men den glædelige nyhed er først blevet delt med omverdnen nu, da Storbritanniens dronning Elizabeth gik bort dagen før, 8. september.

»Vi ville også sikre os, at kalven var sund,« fortæller Tom Gibbs, som er bisonranger.

Grunden til, at bisonens drægtighed kunne gå ubemærket hen, er, at bisoner faktisk gør en dyd af ud at skjule deres drægtighed for at forhindre, at rovdyr angriber dem eller deres afkom.

Dog var der enkelte tegn, som Tom Gibbs havde bidt mærke i.

Blandt andet, at den ellers meget sociale hunbison havde holdt sig meget til sig selv. Samtidigt var hendes appetit øget og yveret hævet.