»Dette var sandsynligvis starten på en mere koordineret kampagne fra Ruslands side.«

Sådan lyder det i en ny efterretningsanalyse af et russisk angreb, der fandt sted for få dage siden – og som var det første af sin slags i 77 dage.

Det er det britiske forsvarsministerium, der har udarbejdet analysen, hvori der ses nærmere på det luftangreb, som Rusland udførte mod Ukraine natten til 7. december.

Der blev den ukrainske hovedstad, Kyiv, og den centrale del af landet for første gang siden 21. september ramt af 'en større bølge af angreb udført ved hjælp af den russiske flådes 'tunge bombefly'.

Den russiske præsident deltog forleden i en ceremoni, hvor der blev uddelt medaljer til militærfolk, der har gjort tjeneste i Ukraine. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

»Disse fly, højst sandsynligt Tu-95 BEAR H, affyrede formentlig mindst 16 luftaffyrede krydsermissiler (ALCM) fra deres typiske operationsområde over Det Kaspiske Hav,« lyder det i analysen.

I den vurderes det også, at missilerne højst sandsynligt var af typen AS-23a KODIAK.

»Rusland har næsten helt sikkert oplagret disse missiler til brug i vinterkampagnen,« oplyser det britiske forsvarsministerium.

Videre lyder det, at angrebet kan have været et tegn på, hvad der venter:

»Dette var sandsynligvis starten på en mere koordineret kampagne fra Ruslands side med det formål at nedbryde Ukraines energiinfrastruktur,« fremgår det af analysen:

»De første rapporter tyder dog på, at størstedelen af disse missiler blev opfanget af det ukrainske luftforsvar.«

Mindst en civil person meldes at være omkommet i forbindelse med angrebene, lyder det.