Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Henover sommeren var der masser af historier om europæiske søer og floder, der tørrede ud.

Men i Australien sker det helt modsatte.

Her er søen Eildon, der ligger i Victoria i den sydøstlige del af landet, for første gang i 28 år helt fuld. Faktisk er den så fuld, at der er mere vand, end søen har kapacitet til, og den vurderes således at være 100,4 procent fuld. I 2007, hvor der var tørke, var søen kun 5,7 procent fuld.

Det skriver Metro.

Sådan så søen Eildon ud, da den var ramt af tørke. Foto: Yarra Valley Rides/Facebook Vis mere Sådan så søen Eildon ud, da den var ramt af tørke. Foto: Yarra Valley Rides/Facebook

Årsagen er et heftigt regnfald de seneste dage, hvilket betyder, at Dartmouth dammen er fyldt udover sin kapacitet for første gang i 26 år. Det samme gælder Thomson dammen, som er fyldt til 99,2 procent af kapacitet.

Den megen vand fra oven betyder også, at der er flere vejrvarsler, og evakueringer er sat i værk på grund af oversvømmelse.

Det forventes, at dele af Australien kan forvente mere regn – op til 200 mm i løbet af ugen.

Beredskabsminister Murray Watt har advaret om, at Victoria står over for nogle alvorlige oversvømmelser i den nærmeste fremtid.

»Det er en meget alvorlig situation, og i de rapporter jeg ser, kan der være op til 9.000 oversvømmede hjem i det nordlige Victoria og potentielt set 34.000 hjem i hele Victoria, som enten oversvømmes eller isoleres.«

To personer er druknet og yderligere to er meldt savnet i distrikterne Victoria og New South Wales i løbet af den seneste uge.