Mandag skete der noget historisk.

For første gang i 20 år var euroen og dollaren næsten præcis lige meget værd – men baggrunden er desværre noget bekymrende.

Der var mandag mindre end en amerikansk cents forskel på valutakursen for en euro og en dollar, skriver CNN.

Dagen derpå er forskellen stadig minimal.

Ifølge valutakurser.dk koster en amerikansk dollar tirsdag morgen 0,99 euro.

Det skyldes at euroen har mistet 12 procent af sin værdi i forhold til dollaren siden årsskiftet – og årsagen er noget bekymrende.

Ifølge CNN er det frygten for økonomisk recession på baggrund af skyhøj inflation drevet af de voldsomme prisstigninger på energi, som har fået euroen til at tabe pusten i forhold til dollaren.

Alle disse faktorer kan føres tilbage til én bestemt begivenhed og de konsekvenser den siden har ført med sig:

Ruslands invasion af Ukraine 24. februar.

Dels var Ukraine før krigen en af verdens største producenter af vigtige fødevareprodukter som hvede og solsikkeolie. En produktion som nu kun er en brøkdel af, hvad den var før krigen – med store prisstigninger på flere fødevarer til følge.

Dels har konflikten mellem Rusland og Vesten – herunder EU – ført til, at Vladimir Putins styre har skruet voldsomt ned for leveringen af gas til Europa, som på den anden side åbent har erklæret, at man vil gøre sig uafhængig af den russiskproducerede energi.

Lettere sagt end gjort – i hvert fald på kort sigt. Før krigen kom omkring 40 procent af gassen i EU fra netop Rusland, og i takt med usikkerheden om leverancerne fra netop Rusland er gaspriserne steget voldsomt.

Også el- og oliepriserne er i dag langt over niveauet fra før krigen i Ukraine.

Idet denne udvikling påvirker Europa og eurozonen endnu mere end USA – som ikke var ligeså afhængig af den russiske energi før krigen – kan det være medvirkende til at euroen har tabt værdi i forhold til dollaren.

Inflationen i eurozonen er netop nu på voldsomme 8,6 procent. I Danmark er den på 8,2 procent. Begge dele er det højeste niveau i årtier.