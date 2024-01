Femten år er nu gået, siden den berygtede incestforbryder Josef Fritzl blev dømt.

Siden har offentligheden ikke set noget til ham – indtil nu.

Torsdag morgen blev han nemlig for første gang siden 2009 fotograferet, da han blev kørt hen til retten, hvor der skulle tages stilling til, om han skulle overflyttes fra et fængsel for psykisk syge kriminelle til et almindeligt fængsel.

På de nye billeder kan man se ham sidde med sikkerhedssele på bagsædet af en bil, mens han er iført en denimjakke.

Den østrigske incestforbryder Josef Fritzl er blevet fotograferet for første gang i 15 år. Foto: Joe Klamar/AFP/Ritzau Scanpix

Østrigske Josef Fritzl blev idømt livsvarigt fængsel i 2009 for at have holdt sin datter Elisabeth indespærret og fanget i 24 år og fået syv børn med hende.

De uhyggelige forbrydelser, som han begik mod hende, blev først opdaget, da det ældste af børnene blev syg og kom på hospitalet i 2008, og Fritzl blev efterfølgende kendt som 'monsteret fra Amstetten'.

Torsdag har en østrigsk domstol afgjort, at han kan overflyttes til et almindeligt fængsel.

Flytningen til et almindeligt fængsel kan bane vej for en løsladelse, skriver den østrigske avis Kronen Zeitung.

Foto: Joe Klamar/AFP/Ritzau Scanpix

Uden for retten udtalte hans advokat, Astrid Wagner, ifølge The Guardian efterfølgende:

»Vi opnåede succes. Det var en lang høring. Han sagde endnu en gang, at han fortryder, hvad han har gjort. Han var faktisk tæt på tårer. Sammenfattende kom retten til den konklusion, at min klient ikke længere anses for at være farlig.«

Josef Fritzl blev i 2009 kendt skyldig i voldtægt, incest og indespærring af sin datter, Elisabeth, og med flere af børnene, hun fik med ham – hvoraf retten mente, at Fritzl havde dræbt et af dem, efter at han ikke havde skaffet lægehjælp til barnet.

En rapport fastslog forleden, at Fritzl ikke blev vurderet til at udgøre en trussel mod samfundet længere, og ifølge hans forsvarer er den i dag 88-årige mand dement.

Sådan så Josef Fritzl ud, da han blev dømt i 2009. Foto: Helmut Fohringer/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge østrigsk lov er fanger potentielt berettiget til at søge om betinget løsladelse efter 15 år – hvilket i Fritzls tilfælde er i år.