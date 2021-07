Mod det uendelige univers.

I løbet af sommeren letter det første Virgin Galactic-rumskib med passagerer.

Det sker, efter virksomheden netop har fået de amerikanske myndigheders tilladelse til at foretage kommercielle rumrejser med passagerer, skriver luftfartsmediet check-in.dk.

Sir Richard Branson hedder den britiske rigmand, der i 2004 etablerede virksomheden. Han havde en stor drøm om at kunne sende passagerer ud i rummet en dag.

Og efter 17 år er den dag nu kommet.

I løbet af sommeren begynder de første flyvninger med fuld bemanding.

Virgin Galactic har i fem år haft tilladelse til at foretage flyvninger i rummet, men det er første gang, at de civile amerikanske luftfartsmyndigheder, FFA, nu udsteder licens til at tage passagerer med på flyvninger i kommercielt regi.

»Dagens godkendelse fra FAA af vores fulde kommercielle lanceringslicens i forbindelse med succesen med testflyvning den 22. maj giver os tillid, inden vi fortsætter mod vores første fuldt bemandede testflyvning i sommer,« lød det fredag fra Michael Colglazier, der er administrerende direktør for Virgin Galactic.

I rumskibets kabine er der 17 vinduer, hvorfra passagererne kan betragte jordkloden fra cirka 103 kilometers højde, som er den højde, rumskibet nåede op på under testflyvningen.

Et normalt passagerfly flyver normalt i en højde på 10-12 kilometer.

Når rumfartøjet når en højde på omkring 15 kilometer er det igennem det tykkeste lag i atmosfæren. Her vil moderskibet adskille sig fra rumskibet, der så vil fortsætte videre ud i rummet uden moderskibet.