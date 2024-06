En person er død af H5N2-fugleinfluenza i Mexico. WHO ved ikke, hvordan personen er blevet smittet.

En person i Mexico er død af fugleinfluenza af varianten H5N2.

Det siger Verdenssundhedsorganisationen (WHO) natten til torsdag.

Patienten døde 24. april efter at have udviklet feber, stakåndethed, diarre og kvalme.

Den 59-årige patient havde "ingen historik med eksponering for fjerkræ eller andre dyr" og havde "flere bagvedliggende sygdomme".

Det mexicanske sundhedsministerium oplyser ifølge Reuters, at det drejer sig om nyresygdom og type-2 diabetes.

WHO konstaterer, at dette er det første bekræftede tilfælde af H5N2-smitte til et menneske.

Det er uvist, hvordan personen er blevet smittet med virusset. I Mexico er der dog flere steder registreret udbrud af H5N2 i fjerkræbesætninger.

Ifølge WHO er der registreret tilfælde af H5N2 i delstaten Michoacan i marts samt flere andre udbrud i delstaten Mexico.

WHO skriver videre, at det ikke er muligt at koble smitten i fjerkræbesætningerne sammen med smitten til den afdøde patient.

Videre lyder det, at risikoen for smitte fortsat vurderes til at være "lav".

Der er ikke fundet flere tilfælde af smitte til mennesker i forbindelse med dødsfaldet. Alle den afdødes nærkontakter er efterfølgende blevet testet negative for virusset.

Det mexicanske sundhedsministerium siger natten til torsdag, at den mexicanske befolkning "ikke er i risiko for smitte", og at der "indtil videre ikke er noget bevis for smitte fra person til person".

H5N2 er ikke den samme variant af fugleinfluenza som den, der har smittet malkekvægsbesætninger i ni amerikanske delstater.

Her er der tale om varianten H5N1, som også har smittet et lille antal mennesker i USA.

I USA er der tre bekræftede tilfælde af smitte til mennesker med varianten. Alle tre arbejder med malkekvæg.

To af dem er smittet i delstaten Michigan, imens én er smittet i Texas. Den smittede i Texas blev opdaget 1. april og var formodentlig den første i USA, der blev smittet af malkekvæg.

Før da er kun en enkelt amerikaner blevet smittet med H5N1. Det var en person, som arbejder med fjerkræ i delstaten Colorado i 2022.

/ritzau/