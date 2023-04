Lyt til artiklen

Prisen på en af de populære elbiler af mærket Tesla er fredag blevet endnu lavere.

For femte gang i år sænker elbilproducenten nemlig prisen for de amerikanske kunder.

Det skriver Reuters.

Prisændringerne er en del af en igangværende rabatkampagne.

Men det er ikke nødvendigvis udelukkende grund til at juble.

For analytikere advarer nemlig om, at den vedvarende brug af rabatter kunne true virksomhedens rentabilitet.

Prissænkningerne kommer i en tid, hvor USA forbereder sig på at implementere nye skatteregler i april, der forventes at begrænse skatterabatter for køb af elbiler.

Tesla har sænket priserne på begge versioner af Model 3 sedan med 1.000 dollar og på sin Model Y crossover med 2.000 dollar ifølge virksomhedens hjemmeside. Derudover har den også sænket priserne på begge versioner af sin dyrere Model S og Model X med 5.000 dollar.

Tesla har en målsætning om at sælge 1,8 millioner elbiler rundt om i verden i år.