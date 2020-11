På trods af de blodige angreb i Paris i 2015 ønskede franskmændene at fortsætte med at leve livet som hidtil.

Terrorangreb uden fortilfælde. Sådan benævnte den daværende franske præsident François Hollande de angreb, som fandt sted i Paris 13. november 2015.

Med 130 dræbte blev terrorangrebet det blodigste af sin slags i Frankrigs historie.

Ud af de flere angreb, som fandt sted, var det episoden på spillestedet Le Bataclan, som med 89 dræbte endte med at koste flest liv.

En koncert med det amerikanske rockband Eagles of Death Metal var i gang, da flere bevæbnede mænd begyndte at skyde mod folkemængden.

Selv om det kunne tænkes, at franskmændene i kølvandet på angrebene havde en stor frygt for at bevæge sig udenfor, var der også en trodsreaktion blandt folket.

Det oplevede Danmarks daværende ambassadør i Frankrig, Kirsten Biering, der var i Paris fra 2015 til 2019.

- Det var lidt som om, at frygten var større i udlandet, end den var i Paris.

- Franskmændene syntes at have besluttet sig for, at ingen andre i hvert fald skulle bestemme, hvorledes de levede deres liv, siger hun.

Angrebene, som Islamisk Stat tog skylden for, skete også ved Frankrigs nationalstadion, Stade de France, og i Paris' bymidte.

Og det blev ikke det sidste angreb af den slags, Frankrig oplevede.

I oktober i år fik skolelæreren Samuel Paty skåret halsen over.

Han havde brugt tegninger af profeten Muhammed i sin undervisning.

Kort tid efter dræbte en 21-årig tunesisk mand tre personer i en kirke i den sydfranske by Nice.

De to episoder har bragt Frankrigs sikkerhedsvarslingssystem, "Vigipirate", op i det højeste felt.

Det betyder blandt andet, at der hænger en tydelig rød advarselstrekant i det offentlige rum i Frankrig.

Kirsten Biering stoppede som ambassadør i Frankrig i foråret 2019.

Men hun beskæftiger sig stadig med landet som associeret seniorrådgiver hos Dansk Institut for Internationale Studier, Diis.

Her forsker hun blandt andet i europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik med særligt fokus på Frankrig.

Siden terrorangrebet i 2015 har hun været i Paris flere gange.

- Trusselniveauet er forblevet højt. Tasker bliver undersøgt i forretningerne, og når man går ind i stormagasinerne i Paris. Alt det vænner man sig til, siger hun.

/ritzau/