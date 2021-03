Islændingene har kunnet nyde en næsten normal tilværelse, hvor de blandt andet har kunne gå i byen uden mundbind og uden afstand til hinanden.

Men nu trækker de i nødbremsen på grund af et udbrud med den britiske coronavariant – den islandske statsminister har måttet se sig nødsaget til at indføre nye restriktioner.

»Vi bliver nødt til at bremse os selv nu, denne her variant spreder sig hurtigere end først antaget. Og for os har den spredt sig meget hurtigt blandt vores børn og unge,« siger Katrín Jakobsdóttir, som er statsminister i Island.

Island har kunnet afholde koncerter, barer har været åbne og børn og unge har kunnet gå fysisk i skole uden onlineundervisning.

Arkiv. Islands statsminister Katrin Jakobsdottir Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Arkiv. Islands statsminister Katrin Jakobsdottir Foto: Ole Berg-Rusten

Men ikke længere. De nye restriktioner betyder, at svømmehaller, fitnesscentre og teatre må lukke. Derudover har Island valgt at lukke skolerne. Forsamlinger på over ti personer er også blevet forbudt i de kommende tre uger.

Restauranter, butikker og frisører kan dog fortsat holde åbent med en begrænset kapacitet. Det skriver norske TV 2.

De nye restriktioner kommer på baggrund af, at der i sidste uge blev registreret seks smittede med den britiske variant. Blandt dem var der en lærer og en elev.

Island har i alt haft 5.384 indbyggere smittet og 29 coronarelaterede dødsfald.