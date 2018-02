Elektronik- og underholdningsgigant vender stort underskud til overskud med PlayStation og smartphones.

Tokyo. Sony kan fredag fortælle, at dets overskud i de sidste tre måneder af 2017 er mere end tidoblet.

Det er et klart tegn på, at den japanske elektronik- og underholdningsvirksomhed fortsætter sit bragende comeback.

Med selskabets finanser på plads fortæller Sonys øverste chef, Kazuro Hirai, at han nu agter at træde tilbage.

Sony var for få år siden et nødlidende selskab. Men vendingen er kommet med blandt andet et kraftigt stigende salg af PlayStation og dele til smartphones.

Regnskabet viser, at Sony i de sidste ni måneder af 2017 havde et overskud på 507,6 milliarder yen (27,6 milliarder kroner).

I den tilsvarende periode året før var overskuddet 45,6 milliarder yen (knap 2,5 milliarder kroner).

Selskabet forventer, at det samlede overskud i regnskabsåret, der slutter ved udgangen af marts, bliver 720 milliarder dollar (godt 39,1 milliarder kroner).

Det er ved den lejlighed, at topchefen Kazuro Hirai ventes at træde tilbage. Men han forlader ikke selskabet. I stedet vil han indtræde som bestyrelsesformand.

Fremgangen kommer efter en række år med meget store underskud. Tusinder af ansatte er blevet fyret, og en række af selskabets besiddelser er blevet frasolgt. Blandt dem Vaio, der fremstiller bærbare pc'er, og Sonys amerikanske hovedkvarter på Manhattan i New York.

Hirai ventes 1. april at blive afløst som chef af Sonys finansielle direktør, Kenichiro Yoshida.

/ritzau/AFP