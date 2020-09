Det er blot anden gang i historien.

Og man skal helt tilbage til 1971 for at finde sidste gang, det skete. På en og samme tid er fem tropiske storme dannet i Atlanterhavet.

Den ene af dem er orkanen Paulette, der mandag morgen lokal tid gik i land i Atlanterhavs-øgruppen Bermuda. Den anden er orkanen Sally, der er på vej ind over det sydlige USA som en kategori 1-orkan.

Og så er der de tre tropiske storme Teddy, Vicky og Rene, der alle ligger ude i selve Atlanterhavet.

Allerede nu har Paulette forårsaget store skader i Bermuda. Øerne er blevet ramt af voldsomme vinde, mens orkanen har bevæget sig over land.

Både voldsomt højvande og store mængder regn har ramt øgruppen, der nu er ved at slikke sine sår efter kampen mod de stærke vinde.

Imens er Sally på vej ind over det sydlige USA. Orkanen forventes at ramme land øst for New Orleans i et område, der allerede blev hårdt ramt af orkanen Laura for bare få uger siden.

Herunder kan man se, hvordan de fem storme bevæger sig i Atlanterhavet:

Sally er ikke lige så voldsom i styrke som Laura, men alligevel har de lokale myndigheder igangsat en evakuering i orkanens forventede rute.

Umiddelbart er den største trussel fra Sally de enorme mængder vand, orkanen skubber foran sig. Det kan udvikle sig til stormflode i Mississippi og Louisiana på mellem to til fire meter. Derfor bliver de også beskrevet som potentielt 'livstruende' af meteorologer.

De tre andre storme i Atlanterhavet er endnu ikke helt så markante.

Sådan ser orkanen Sally ud ved grænsen til USA:

Den, der har navnet Rene, var tidligere en tropisk storm, men er siden blevet nedgraderet til et tropisk lavtryk.

Også den tropiske storm Vicky ser ud til at aftage de kommende dage. Mens både Rene og Vicky ser ud til at miste styrke, vil den tropiske storm Teddy formentlig udvikle sig i en væsentlig mere voldsom grad.

Lige nu ligger stormen midt i Atlanterhavet, men som den bevæger sig mod vest vil den formentlig tage til i styrke.

Mod ugens slutning forventes det, at den vil blive en kategori 3-orkan eller højere, mens den har kurs mod Bermuda. Endnu er den kurs dog usikker.