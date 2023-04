Lyt til artiklen

En fredag aften i marts 1993 steg Carol Clark ind i en bil.

Klædt i en brun læderjakke, blå denimnederdel og en sort baseballkasket så vidner hende køre væk med en ukendt person.

To dage senere blev liget af den 32-årige kvinde fundet af en hundelufter.

Nogen havde dumpet hendes halvnøgne og døde krop i sivene tæt på vandet ved skibskanalen The Gloucester and Sharpness Canal i det vestlige England.

Hun var blevet kvalt, og hendes nakke var brækket.

Den 26. marts – præcis 30 år efter, at hun blev fundet myrdet – afslørede efterforskerne i sagen, at de have »ny og vigtig information«, som fik dem til at genåbne sagen, skriver Sky News og BBC.

Nu oplyser politiet i Gloucestershire, at de har anholdt en 66-årig mand, som er mistænkt for drabet. Han skal nu afhøres nærmere om sin eventuelle rolle i sagen.

I løbet af efterforskningen kom det frem, at den myrdede kvinde levede et hemmeligt dobbeltliv som prostitueret.

Police in Gloucestershire have arrested a man on suspicion of the murder of Carol Clark, who was killed 30 years ago after going missing in Bristol https://t.co/UTHxix6Cvk — Sky News (@SkyNews) April 4, 2023

Carol Clarks familie siger i en udtalelse, som politiet har offentliggjort, at de er blevet orienteret om den seneste udvikling.

»Vi håber, at efterforskningen vil give os en form for afslutning.«

I forbindelse med anholdelsen opfordrer lederen af efterforskningen, Wayne Usher, eventuelle nye vidner til at melde sig.

Stedet, hvor Carol blev fundet, var den pågældende weekend velbesøgt på grund af et jubilæum for de engelske floder og kanaler.

»Måske var du der på det tidspunkt, men rejste hjem uden at høre om sagen før nu. Uanset hvad årsagen er, hvis du var der, og nu genkalder dig noget, så vær venlig at kontakte os,« lyder det.