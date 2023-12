»Uovertruffen ondskab og barbari.«

Sådan sagde dommeren for 30 år siden, da han dømte Jon Venables og Robert Thompson for mordet på James Bulger.

Dengang var de begge bare ti år gamle.

Deres unge alder til trods blev de dømt for en forbrydelse, der rystede ikke bare hele Storbritannien, men også store dele af resten af verden.

Historien om, hvordan de to drenge bortførte den lille dreng fra et indkøbscenter og derefter mishandlede og myrdede ham, skabte skræk, rædsel og forfærdelse langt ud over landets grænser.

Gerningsmændene – eller gernings-drengene rettere sagt – blev de yngste dømte drabsmænd i det 20. århundrede i Storbritannien.

De fik hver en dom på otte års fængsel og nye identiteter, da de blev løsladt.

Jon Venebles blev dog hurtigt dømt i en ny sag – denne gang om børneporno.

Han var ude igen i 2013 – blot for at ryge tilbage bag tremmer i 2027, denne gang også i en sag om børneporno.

James Bulger blev kun to år gammel. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Nu har han netop fået afslag på en ansøgning om at blive løsladt. Den instans, der behandlede ansøgningen, mener nemlig, at han stadig er farlig.

Det skriver The Guardian og The Sun.

»Efter at have overvejet omstændighederne omkring hans krænkelse, de fremskridt, der er sket under fængslingen, og beviserne præsenteret i dossieret, var panelet ikke overbevist om, at løsladelse på dette tidspunkt ville være sikker for beskyttelsen af offentligheden,« hedder det blandt andet i afgørelsen.

Ifølge The Guardian har den nu 41-årige Venables erkendt, at han er seksuelt tiltrukket af børn.

Han har også haft et misbrug af stoffer.

James Bulgers mor, Denise Fergus, hilste afslaget om prøveløsladelse velkommen.

»Dette er dagen, Denise har ventet på i årevis,« sagde en talskvinde for moderen efter afgørelsen.