Amy Bradley er 45 år i dag. Hvis hun altså stadig er i live.

Og det er hendes familie fuldstændig overbevist om, at hun er.

Det på trods af, at de ikke har set hende i 23 år. Og selv om de få livstegn, de har fået fra hende, siden hun forsvandt om bord på et krydstogtskib i 1998, har været både ildevarslende og urovækkende.

Mysteriet om den dengang 23-årige, sporty unge kvindes forsvunden begynder på et krydstogtskib et sted mellem øerne Aura og Curacao i Caribien.

Dette foto blev taget af den 23-årig Amy Bradley kort før, hun forsvandt sporløs ombord på skibet. Foto: FBI Vis mere Dette foto blev taget af den 23-årig Amy Bradley kort før, hun forsvandt sporløs ombord på skibet. Foto: FBI

Tidligt om morgenen 24. marts 1998 så Ron Bradley sin datter sove på en solstol på dækket på det norskejede krydstogtskib 'Rhapsody of the Seas'.

Sammen med sin lillebror havde hun festet i skibets diskotek i løbet af natten.

Hun havde blandt andet danset med en musiker fra det band, der var hyret til at underholde gæsterne.

Få timer senere var hun væk.

Amy og hendes lillebror fotograferet ombord på skibet. Foto: FBI Vis mere Amy og hendes lillebror fotograferet ombord på skibet. Foto: FBI

Ron Bradley havde vundet turen i en konkurrence på sit job, og derfor havde han taget sin kone og deres to voksne børn med på turen.

Men drømmeferien nåede kun at vare tre dage, før mareridtet begyndte for familien, og 23-årig Amy forsvandt som dug for solen.

Eneste spor efter hende var hendes taske, som hun havde efterladt ved solsengen.

»Jeg gik ud for at finde hende. Da jeg ikke kunne det, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle tro. Det var så ulig Amy bare at stikke af og ikke fortælle os, hvor hun skulle hen,« har hendes mor, Iva Bradley, senere fortalt til International Cruise Victims.

Amy og hendes familie fotograferet, da de stadig var en lykkelig familie. Foto: FBI Vis mere Amy og hendes familie fotograferet, da de stadig var en lykkelig familie. Foto: FBI

»Amy Bradley. Vær venlig at henvende dig i informationen,« lød det i løbet af morgenen fra højttaleranlægget, mens den fortvivlede familie desperat gennemsøgte skibet.

Personalet om bord på skibet vil ikke efterkomme familiens ønske om at tilbageholde samtlige passagerer på skibet, mens de ledte, så om morgenen 24. marts lagde skibet til kaj, og de omkring 2.000 gæster gik fra borde på Curaçao.

Kaptajnen forsikrede Rob og Iva Bradley om, at både skibet og vandet rundt om blev grundigt undersøgt.

Det viser sig dog senere ikke at være tilfældet: Personalet kiggede kun på toiletterne og i gangene og ikke samtlige kahytter, sådan som de havde forsikret.

Amy og familien på det skæbnesvangre krydstogtskib. Foto: FBI Vis mere Amy og familien på det skæbnesvangre krydstogtskib. Foto: FBI

Kaptajnen afgjorde ifølge New York Times, at krydstogtet skulle fortsætte som planlagt.

Samtidig begyndte rygterne at løbe på skibet om, at den unge kvinde havde taget sit eget liv. Noget, hendes forældre på det kraftigste afviser:

Hun havde lige købt sin egen lejlighed og skulle snart begynde at uddanne sig inden for sportspsykologi.

De følgende år bliver en lang kamp for forældrene for at finde deres datter.

FBIs fotomanipulation af, hvordan de forestiller sig, at den nu 45-årig Amy kan se ud i dag. Foto: FBI Vis mere FBIs fotomanipulation af, hvordan de forestiller sig, at den nu 45-årig Amy kan se ud i dag. Foto: FBI

FBI gør, hvad de kan for at opklare sagen, men lige lidt hjælper det.

Amy Bradley bliver efterlyst over hele USA, og hendes forældre opretter en hjemmeside og et telefonnummer, hvor folk kan sende tip om deres datter.

De udlover også en dusør på to millioner kroner til den, der kan hjælpe dem med at finde hende.

I december 1998 – ni måneder efter Amys forsvunden – ringer canadiske David Carmichael til familien.

Han har netop set en efterlysning af Amy i tv-programmet 'America's Most Wanted' og siger, at han er sikker på, at han har set Amy på Curacao på en dykkerferie i august. Han siger, at Amy gik sammen med to mænd på en strand.

»Hun så bange ud. Som om hun ville sige noget, men så fik en af mændene hende til at gå videre og gav mig et ondt blik,« siger han til magasinet People.

Den canadiske mand kan blandt andet beskrive en af Amys tatoveringer i detaljer.

Han sværger også på, at en af mændene, han så sammen med kvinden, svarer til signalementet på den mand, hun dansede med den sidste nat på skibet.

Der går tre år, og familien begynder efterhånden at tro, at deres datter er død, da de bliver kontaktet af en mand, som fortæller, at han i januar 1999 besøgte et bordel på Curacao.

Her mødte han en kvinde, som sagde, hun hed noget, som han hørte som 'Amy Bratley'.

»De har mine papirer, og jeg kan ikke forlade øen,« sagde hun på engelsk, før de to mænd, som også var på bordellet, kom tilbage.

Han fortrænger siden oplevelsen, fordi han er bange for, at hans arbejdsgiver skal finde ud af, at han har besøgt et bordel.

Et af de to billeder, som Amys forældre fik tilsendt af en anonym person. Foto: FBI Vis mere Et af de to billeder, som Amys forældre fik tilsendt af en anonym person. Foto: FBI

Først flere år efter kommer han i tanke om sagen, da han ser et billede af Amy Bradley på forsiden af People Magazine.

FBI har flere gange undersøgt både bordellet og stederne, hvor Amy er blevet set – uden held.

Syv år efter modtager familien en e-mail fra en anonym, som indeholder billeder af en letpåklædt kvinde. Det er tydeligvis fra en sexannonce.

På billederne poserer en kvinde kun iført undertøj, og som har en slående lighed med Amy Bradley.

Det er endnu ikke lykkedes FBI at finde ud af, hvem der sendte e-mailen, eller hvor kvinden på billedet er.

De har til gengæld fundet annoncen på nettet, som viser en række prostituerede i Caribien.

»Vi tror, at vores datter stadig er i live, men at hun bliver holdt fanget af nogen,« sagde Ron og Iva Bradley for nogle år siden til CNN, da sagen igen var akuel.

Og på trods af de chokerende billeder af kvinden, som måske er deres datter, giver det dem fornyet håb om, at de en dag får hende at se igen.

»Jeg ved bare, at hun er i live. Jeg kan mærke det,« siger Iva Bradley.