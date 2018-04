Han holdt sin egen datter fanget i kælderen og voldtog hende gentagne gange gennem 24 år. Josef Fritzl i marts 2009 fængsel på livstid, men er stadig en mand, der huskes for sin grusomme kriminalitet.

Torsdag den 19. april 2018, er det præcis 10 år siden, at Josef Fritzl blev anholdt efter at have holdt sin datter fanget i kælderen som sexslave gennem 24 år. Han er nu 83 år gammel, har et dårligt helbred og viser angiveligt tegn på tidlig demens, skriver Mirror.

Josef Fritzel sidder fænglset på livstid i Krems-Stein fængslet, der er Østrigs mest sikrede psykiatriske fængslet. Her får han timerne til at gå ved at arbejde som bibliotekar i fængslet.

Gennem de 24 år, hvor Josef Fritzl holdt sin datter fanget, forgreb han sig på datteren Elisabeth over 3000 gange og fik hende til at føde ham syv børn, som dermed både blev hans børn og børnebørn. Et af børnene døde kort efter fødslen, hvorefter.Josef Fritzel brændte det i en brændeovn.

Fritzls forfærdelige handlinger blev opdaget, da et af børnene gik i koma grundet mangel på D vitamin efter et helt liv uden dagslys og blev kørt til hospitalet. Her havde hun sneget et brev med fra sin mor, som informerede om Josef Fritzls forfærdelige gerning og fik hospitalet til at kontakte myndighederne.

Josef Fritzlder ankommer til retten i Sankt Poelten, Østrig 2009. Foto: Ho Josef Fritzlder ankommer til retten i Sankt Poelten, Østrig 2009. Foto: Ho

I dag er datteren Elisabeth 52 år og bor sammen med de børn, hun har fået sammen med sin far. Hun lever i dag under et andet navn, men det oplyses, at hun ikke har haft kontakt med sin far de sidste 10 år.

Meget tyder på, at Josef Fritzl heller ikke har meget kontakt til de andre indsatte i fængslet. Han er angiveligt meget upopulær og bliver holdt afskåret fra de andre med fire vagter, der konstant holder øje med ham.

I marts 2016 endte Josef Fritzl alligevel i et slagsmål med en anden indsat, der havde oprettet en falsk datingprofil i Fritzls navn. Josef Fritzl mistede flere af sine tænder i slagsmålet.

Det siges, at Josef Fritzl i dag kendes under et andet navn. Han skulle have betalt 545.60 euro for at få sit efternavn ændret til Mayrhoff.