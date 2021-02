Det igangværende militærkup i Myanmar vil sætte demokratibevægelsen i landet mange år tilbage. Men heller ikke Vestens tidligere darling Aung San Suu Kyi (der er hovedkarakteren i den biografiske spillefilm 'The Lady' fra 2011) er længere noget demokratiets fyrtårn. Det eneste, der synes sikkert i Myanmar, er, at folket altid taber.

Vesten hyldede Aung San Suu Kyi for hendes mangeårige kamp mod Myanmars generaler, da hun modtog FNs Fredspris i 1991. Hun har siddet 15 år i husarrest for sin sag, og da hun kom til magten ved et valg i 2015, troede mange, at Myanmars vej mod et velfungerende demokrati var sikret.

Men i stigende grad begyndte hendes handlinger at afspejle den politik, som generalerne, hun før havde bekæmpet, stod for. Myanmars jordbesidere og de mest velhavende borgere blev favoriseret, mens resten af folket forblev undertrykt og fattigt.

Helt galt gik det, da Aung San Suu Kyi satte sig i spidsen for en etnisk udrensning. Myanmars militær angreb i 2017 det store muslimske mindretal rohingyaernes landsbyer, brændte dem ned, voldtog kvinderne og dræbte tusindvis af forsvarsløse mænd, kvinder og børn. Mere end en million rohingyaer måtte flygte til Bangladesh, hvor de stadig lever under usle vilkår – blandt andet i verdens største flygtningelejr, Kutupalong.

FN fordømte den etniske udrensning som forsøg på folkemord, men Aung San Suu Kyi forsvarede regeringens handlinger og har siden nægtet at diskutere sagen internationalt. Efterhånden mistede hun sin vestlige opbakning. Vendte så selv ryggen til Vesten og allierede sig i stigende grad med de generaler, hun havde brugt på sit liv på at bekæmpe.

Set i det perspektiv er den gamle heltinde altså selv blevet en skurk, men i Myanmar er hun forsat en helt for mange. Valget i november 2020 gav hende mere end 80 procent af stemmerne. Derfor er hendes rolle i Myanmar formodentlig stadig ikke udspillet.

Myanmars militær har tidligere vist, at det er skånselsløst, når det gælder folkelige opstande. Men som noget nyt kommer der denne gang billeder og videoer ud af landet, og det kan blive afgørende for konfliktens udfald.

Spørgsmålet er dog, om Aung San Suu Kyi længere er et godt alternativ til militæret? Den fremstående, uafhængige demokratiforkæmper Khin Saw Win skrev i en internationalt trykt kronik forleden, at det igangværende militærkup mest har karakter af hofintriger, som er gået helt galt.

Det bedste for de 50 millioner mennesker i Myanmar ville utvivlsomt med tiden være et helt tredje alternativ til The Lady og militæret. Men folket i Myanmar taber som nævnt altid.