Mindst 257 har mistet livet, og over 10.000 er blevet såret under uroligheder i Irak i de seneste uger.

En folkelig opstand fortsætter i Irak, hvor skoler, regeringskontorer og hele bykvarterer er lukket søndag.

Demonstranter har siden begyndelsen af oktober aktioneret mod magtmisbrug, korruption og høj arbejdsløshed. De kræver gennemgribende reformer af landets politiske system.

Mindst 257 har mistet livet, og over 10.000 er blevet såret.

I Bagdad blokerede studerende søndag gader ved at parkere biler på tværs af gader og vejkryds. Politipatruljer så til uden at gribe ind.

Andre unge demonstranter deltog i siddende protester i skoler, hvor lærere fortsætter en ugelang strejke.

- Vi besluttede at blokere gaderne for at vise regeringen, at vi vil fortsætte protesterne, indtil tyvagtige og korrupte politikere og embedsmænd er fjernet, siger den 25-årige Tahseen Nasser i den østlige by al-Kut.

- Vi sørger for, at embedsmænd og ansatte ikke kan komme på arbejde. Kun dem, som arbejder med sociale og humanitære projekter.

I de sydlige byer illah, Nasiriyah og Diwaniyah i Karbala var de fleste offentlige bygninger lukkede. Og i den olierige havneby Basra var skoler også lukkede.

Den magtfulde shiamuslimske leder Moqtada al-Sadr bakker op om demonstranters krav om, at den irakiske regering skal gå af.

Iraks trængte premierminister, Adel Abdel-Mahdi, er angiveligt klar til at trække sig fra sin post efter de voldsomme demonstrationer rettet mod den siddende regering.

Den 77-årige Abdel-Mahdi kom til magten for godt et år siden.

/ritzau/AFP