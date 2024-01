Situationen i Gaza er desperat.

2,2 millioner mennesker mangler mad, rent vand og medicin.

En femtedel af befolkningen står over for akut hungersnød.

Det skriver Folkekirkens Nødhjælp i en pressemeddelelse.

Jonas Nøddekær, der er konstitueret generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, kommer nu med et opråb i forhold til situationen i Gaza. Foto: Andrea Bautista/Folkekirkens Nødhjælp.

Og det får nu organisationens konstituerede generalsekretær, Jonas Nøddekær, til at komme med et opråb, da han i sine 23 år med humanitært arbejde 'aldrig har oplevet noget lignende'.

»De civile er desperate. De er fordrevet fra sted til sted siden oktober. De bor i interimistiske kolde telte. De har ikke noget at spise. De drikker beskidt vand. Fødende kvinder kan ikke få lægehjælp, hvis noget går galt. «

»Flere hundrede mennesker deler et enkelt toilet uden vand og sæbe. Samtidig er Gaza under voldsomme og hyppige angreb, og folk kan ikke flygte nogen steder hen,« siger han.

Fredag kom der en kendelse fra FN-domstolen, som måske giver udsigt til hjælp i området.

»Men det er så godt som umuligt at efterleve domstolens krav om at sikre mad og vand til befolkningen i Gaza, hvis ikke kamphandlingerne stopper. Der er desperat brug for våbenhvile, så nødhjælpen kan komme frem,« siger Jonas Nøddekær, der stadig bakker op om støtten til FNs humanitære arbejde i Gaza.

Flere lande har sat støtten i bero efter, at det kom frem, at 12 FN-ansatte er blevet fyret efter mistanken om, at de har deltaget i terror.

»Det vil gøre den humanitære katastrofe endnu værre at sætte støtten til FN’s humanitære arbejde i Gaza i bero. Den humanitære nødhjælp, der kommer ind i Gaza, er jo i forvejen uendelig begrænset, og derfor står vi bag den danske regerings beslutning om at fortsætte støtten, fordi behovene er så store,« siger Jonas Nøddekær.