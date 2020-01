»Du er frygtelig og burde skamme dig!«

Sådan lyder blot én af de mange rasende kommentarer, der er blevet skrevet, siden den britiske tv-vært Jeremy Clarkson forleden skrev en klumme om de dødelige brande i Australien.

Flere mener nemlig, at klummen er 'usmagelig', 'frastødende' og 'mangel på empati'.

Jeremy Clarkson, som tidligere har været vært på bilprogrammet 'Top Gear', skrev fredag en klumme i det britiske medie The Sun om brandene – og sandsynligvis har hans mening været at være sjov.

ARKIVFOTO af Jeremy Clarkson. Foto: ANDY RAIN Vis mere ARKIVFOTO af Jeremy Clarkson. Foto: ANDY RAIN

Men hans forsøg på humor – og selve indholdet af klummen – er bestemt ikke faldet i god jord hos læserne.

»Jeg har i noget tid haft mistanke om, at Gud ikke ønskede, at folk boede i Australien. Han skabte det som et kontinent langt, langt væk, så han der kunne huse alle sine fejlslåede eksperimenter. Det var hans pulterkammer under trappen for alle de ting, han ville glemme,« skriver Jeremy Clarkson blandt andet og fortsætter:

»I millioner af år har dette store, sandede pulterkammer under trappen været uopdaget. Men så kom kaptajn Cook, og nu kender hele verden til Australien og dets dumme, farlige dyr. For at sige det lige nu: Gud skammer sig. Fordi han har besluttet at sætte ild til det.«

Videre skriver tv-værten, at nogle mener, at brandene, som har kostet mindst 24 livet, skyldes global opvarmning.

Men ifølge Clarkson er der tale om noget bibelsk.

»Tusindvis af hjem er blevet ødelagt. Og folk dør. Det er sket før i de senere år, og der er ingen tvivl om, at det vil ske igen. Det betyder, at folk må acceptere, at Australien ikke er skabt til menneskelig beboelse,« skriver han og slutter:

»Så hvis du læser det, mens du er dernede (i Australien, red), så kom venligst hjem. Du vil kunne lide det (i Storbritannien, red.). Det holder aldrig op med at regne. Og vi er bedre til sport.«

Kort tid efter at klummen blev udgivet, begyndte folk at rase på de sociale medier.

@JeremyClarkson your article for @TheSun about the #AUSTRALIANBUSHFIRES is absolutely chronic and awful. Completely dreadful and so far from being helpful or constructive. To say that ‘God is embarrassed’ and that is why Australia is burning. You absolute turd — jess curtis (@no27jess) January 4, 2020

»Din artikel i The Sun om brandene i Australien er absolut forfærdelig. Den er fuldkommen frygtelig og alt andet end hjælpsom eller konstruktiv. At man kan sige, at 'Gud skammer sig', og at det er derfor, Australien brænder. Din kæmpe lort,« skriver Twitterbrugeren Jess Curtis.

»Det er en pinlig, ufølsom og respektløs artikel. Jeg kan ikke tro, at den overhovedet er blevet udgivet. Millioner er berørt af det her, og han udviser ingen sympati overhovedet,« skriver brugeren Gemma Attew.

»Jeg vil aldrig læse eller se noget med dig igen. Du er frygtelig og burde skamme dig. Folk mister deres byer, deres hjem og deres liv i disse brande, og du laver sjov med det? Skam dig,« lyder det fra brugeren Leila Timol.

»Dit sørgelige forsøg på at lave sjov med brandene i Australien er ulækkert! At joke med en situation, hvor folk har mistet livet, og tusindvis har mistet deres hjem, viser bare, at du er en idiot,« skriver Daniel Crossman.

@JeremyClarkson I will never read or watch anything of yours again. You are despicable and should be ashamed. People are losing their towns, home and lives in these fires and you make fun of it? Shame on you — Leila Timol (@leila_timol) January 4, 2020

Jeremy Clarkson har endnu ikke svaret på kritikken.