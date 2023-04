Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Folk blev høje på hallucinogene stoffer i Spanien for omkring 3.000 år siden. Det viser den nyeste forskning.

Videnskabsfolk siger, at hår fra en begravelsesplads på den spanske ø Menorca viser, at den gamle menneskelige civilisation brugte narkotika, der var i planter og buske.

Det menes at være Europas ældste direkte bevis på, at mennesker har taget hallucinogene stoffer.

De ville have givet folk delirium og hallucinationer, fandt forskerne.

Menorca er en af de Baleariske øer Øen Menorca er en af de Baleariske øer, der ligger ud for Spanien i den vestlige del af Middelhavet. Den er en mindre nabo til Mallorca og tilhører Spanien. Menorca har lidt over 93.000 indbyggere (pr. 1. januar 2019), og den har været beboet i flere tusinde år. Dens hovedstad hedder Mahón, og den har verdens andenstørste naturlige havn.

Fundene, der er publiceret i journalen Scientific Reports, viser tidlige tegn på menneskelig aktivitet i hulen Es Càrritx, på den sydvestlige side af Menorca. Det skriver BBC.

Hulen har flere end 200 menneskelige grave. Den menes at have været brugt som et rituelt begravelsessted fra omkring 600 år indtil 800 år før Kristi fødsel.

Der blev fundet stoffer, som havde potentiale til at være relativt stærke, i hulen. De har måske været brugt til ritualer.

Analyser af hårlokkerne, som er blevet farvet røde under de gamle ritualer, afslørede tre psykoaktive substanser.

På den runde beholder midt i billedet ses de spiraler, som måske er 'en persons ændrede bevidsthedstilstand'. Foto: Consell Insular de Menorca Vis mere På den runde beholder midt i billedet ses de spiraler, som måske er 'en persons ændrede bevidsthedstilstand'. Foto: Consell Insular de Menorca

Sammen med atropin og scopolamin, som begge kan give hallucinationer, fandt videnskabsfolkene efedrin, som gør et menneske mere energisk

Researcherne fandt også nogle beholdere med spiralmotiver skåret ud på deres låg.

Nogle videnskabsfolk foreslår, at det repræsenterer 'en persons ændrede bevidsthedstilstand', mens han er under indflydelse af hallucinogener.

Hidtil har beviser på forhistorisk narkotikabrug i Europa baseret sig på indirekte beviser. Det kunne være narkotiske planter i kunstneriske beskrivelser.