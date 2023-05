Interessen for at komme tæt på for at se hangarskib udenfor Oslo er tilsyneladende enorm.

I hvert fald rapporterer norske Dagbladet om lang kø på Mosseveien ved Nordstrand i Oslo søndag eftermiddag.

Norsk politi formoder ifølge avisen, at det skyldes massiv interesse i USS Gerald R. Ford, som er det gigantiske amerikanske hangarskib, som lige nu ligger udenfor Oslo og har gjort det siden onsdag.

Også andre dage har der været køer i området.

Politiet meddeler samtidig, at man søndag måtte sætte en stopper for, at en dronepilot fløj sin drone inden for den forbudszone på godt 900 meter, som man har oprettet rundt om det amerikanske krigskib.

Det amerikanske hangarskib USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, her set fra Ekebergskrenten onsdag morgen. Skibet er verdens største krigsskib og skal ligge i havn i Oslo i fire dage. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa Vis mere Det amerikanske hangarskib USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, her set fra Ekebergskrenten onsdag morgen. Skibet er verdens største krigsskib og skal ligge i havn i Oslo i fire dage. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

Helt nye USS Gerald R. Ford er verdens største krigsskib, og det er nu på sit første operative togt.

Skibet var også forbi danske farvande vest for Jylland på sin rejse til den norske hovedstad tidligere på ugen.

Skibet har plads til 90 fly og helikoptere, blandt andre Boeings jagerfly F-18 Super Hornet og Seahawk-helikopteren MH-60R.

USS Gerald R. Ford på besøg i Oslo. Skibet, som er verdens største hangarskib, ligger i Bunnefjorden inderst i Oslofjorden under sit besøk i den norske hovedstad. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe Vis mere USS Gerald R. Ford på besøg i Oslo. Skibet, som er verdens største hangarskib, ligger i Bunnefjorden inderst i Oslofjorden under sit besøk i den norske hovedstad. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe

»Hvis du har set Top Gun, så har du en idé om, hvad det kan. Skibet har et katapultsystem, der får flyene meget hurtigt i luften,« sagde Søren Nørby, der er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier, til B.T. tirsdag.

USS Gerald R. Ford har angiveligt kostet mere end 90 milliarder danske kroner at bygge.