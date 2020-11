De sidste dage inden valget 3. november skal ikke spildes.

Derfor er præsident Donald Trump nærmest gået vælgermøde-amok i de sidste dage. Og her kan man ikke mærke, at en dødelig pandemi har et hårdt greb om verden og USA.

Næsten alle svingstater får besøg. Og det er til fyldte tribuner på de flyvepladser eller lufthavne, som lægger plads til.

B.T. var til et af de mange vælgermøder, som præsidenten afholder inden valget. Også i Butler, Pennsylvania, var der mødt nogle tusinde op for at se Trump.

Og ligesom ved mange af de andre valgmøder var coronavirus-pandemien et stort tema.

Bare ikke nødvendigvis blandt de fremmødte og dermed fra organisatorerne, som altså er Donald Trumps valgkampagne.

De fremmødte, hvoraf nogle bar ansigtsmasker, men langt fra alle, stod tæt sammen. Tæt pakket. Og selvom de mange rallys foregår udenfor, så har Trumpkampagnen modtaget kritik for at samle mange mennesker under en pandemi.

Heller ikke lørdag aften var der luft mellem Trump-støtterne.

John og Missy er store Trump-støtter. Og så mener de, at coronakrisen er et svindelnummer. Vis mere John og Missy er store Trump-støtter. Og så mener de, at coronakrisen er et svindelnummer.

»Det her covid, det er et stort svindelnummer,« sagde en af de mange Trump-fans ved navn John.

Han havde sin kone Missy med. I dagens anledning var Missy klædt i det amerikanske flag. Men ingen ansigtsmaske.

»Der er jo ingen, der dør af det. Trump blev rask igen. Det er kun folk, som er på hospice, der dør af corona,« uddybede John.

Fra talerstolen lod Donald Trump vide, at der snart er en løsning på vej.

De fremmødte Trump-støtter stod tæt lørdag aften. Vis mere De fremmødte Trump-støtter stod tæt lørdag aften.

»Om få uger har vi vaccine. Og den vil blive leveret til alle af vores fantastiske militær,« sagde Trump, der også benyttede den anledning til at lange ud efter modstanderen Joe Biden.

»Joe Biden vil gemme vaccinen fra jer og lukke landet ned. Der vil ikke være jul, påske, skole, bryllupper eller noget. Ellers vil I have et fedt liv,« sagde Trump til morskab fra de fremmødte.

Flere af de største medicinalselskaber har været ude og fortælle, at man regner med at kunne have en vaccine mod corona klar mod slutningen af året.

Problemet for Donald Trump er bare, at valget er om tre dage. Til den tid kan valget være tabt uanset, hvad de entusiastiske støtter mener.