Trump skaber overskrifter igen.

Præsident Donald Trump besøgte Texas og Ohio i den forgangne uge efter forrige weekends masseskyderier.

Kritikken var allerede stor inden besøgene i syden, og den stilnede bestemt ikke af bagefter.

Et billede fra besøget på sygehuset i El Paso har nemlig vakt stor kritik, det skriver VG.

Her er billedet, som folk raser over. Foto: FLOTUS / WHITE HOUSE / HANDOUT

Præsident Trump og USA's førstedame, Melania Trump, besøgte onsdag hospitalerne i Dayton og El Paso efter masseskyderierne i USA.

Her besøgte de ofrene, de efterladte familier og sundhedspersonalet, som var til stede efter skyderierne, hvor 31 mennesker blev dræbt.

Pressen var ikke inviteret med indenfor på hospitalerne af respekt for patienternes privatliv, skriver CNN.

Men dagen efter besøget delte Melania Trump flere billeder på Twitter, hvor et af billederne viser hende med en baby i armene, imens at præsidenten står grinende ved siden af og viser thumbs up. Og det billede falder ikke i god jord.

Den to måneder gamle baby hedder Paul, og han mistede sine forældre, Andre og Jordan Anchondo, da de blev skudt i masseskyderiet i Wallmart i El Paso.

Drengen blev også såret under angrebet, men han overlevede, da hans mor klyngede ham til sig, og brugte sin krop som skjold for kuglen.

Ifølge en spansk journalist, som interviewede farfaren til babyen, så havde medarbejdere fra Det Hvide Hus bedt bedsteforældrene om at tage Paul tilbage til hospitalet under Trumps besøg i onsdags.

Babyens onkel, som står ved siden af Trump på billedet, siger i et interview med NPR, at han mener, at folk 'misforstår præsidentens hensigter', og at hans afdøde bror var en 'stor tilhænger af Trump'.

Ben Winkler, som er leder af demokraterne i Winscosin, kalder billedet for 'et mareridt' (Se Tweet ovenover)

Og Greg Pinelo, som tidligere har arbejdet for Barack Obama, skriver, at han behøver '280,000 tegn for at beskrive, hvor rasende han er'.

Ifølge The Guardian, så mødte Trump ingen af de otte overlevende, som stadig er indlagt på sygehuset i El Paso.

Tre af dem var i for kritisk tilstand eller snakkede ikke engelsk, hvorimod at fem af dem afslog tilbuddet om besøg fra præsidenten.