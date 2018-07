'Hvad helvede er der galt med Elon Musks ego? Endnu en mobber og kujon'.

Sådan skriver bare én af de mange brugere på Twitter, der det seneste døgns tid har rettet skarp kritik af rigmanden Elon Musk, efter han i et tweet kaldte en af de dykkere, der i sidste uge var med til at redde tolv fodbolddrenge og deres træner ud af en oversvømmet grotte, for en 'pedo guy' (forkortelse for pædofil, red.).

'Lad ikke Elon Musk komme tilbage efter det, han har gjort. En person risikerede sit eget liv for at redde børn, og en milliardær beskylder ham for at være en pædofil, alene fordi den person har fortalt, at milliardærens 'hjælp' var selvhævdende og rent faktisk ikke hjælpsom', skriver Twitter-brugeren Hank Pattison.

Årsagen til forretningsmanden og opfinderen Elon Musks angreb på dykkeren skal sandsynligvis findes i, at dykkeren - britiske Vernon Unsworth - i weekenden gav et interview med CNN, hvori han ikke lagde skjul på, at han ikke har meget til overs for Tesla-milliardæren eller den ubåd, som rigmanden mente kunne bruges under redningsaktionen til at få drengene ud i frihed igen.

»Han kan stikke sin ubåd derop, hvor det gør ondt. Der var absolut ingen chance for, at det ville virke. Han havde ingen anelse om, hvordan passagen gennem grotten var,« sagde den britiske grottedykker, der bor i Thailand, i interviewet.

»Ubåden var omkring 1,7 meter lang og ville ikke kunne komme omkring hjørner eller andre forhindringer. Den ville ikke være kommet de første 50 meter ind i grotten. Det var bare et pr-stunt,« tilføjede han.

Det fik Elon Musk til at fare til tasterne og tweete, at miniubåden ifølge ham selv kunne have bidraget til redningsaktionen, hvorefter han grundløst tilføjede:

'Sorry pedo guy, you really did ask for it ('Beklager, pædo-fyr, du bad selv om det', red.).'

Elon Musk har efterfølgende slettet tweetet, ligesom han også har slettet det opfølgende tweet, hvor han skrev: 'Jeg vil vædde en signeret dollar på, at det er sandt'.

Han gav dog ikke nogen begrundelse for, hvorfor han havde valgt at slette beskederne.

Men selvom han nu har slettet dem, har internettet ikke glemt dem - flere brugere nåede nemlig at tage billeder af dem og dermed forevige beskyldningen.

'Husk, Elon Musk, at du kan slette et tweet, men intet - absolut intet - du siger på nettet kan nogensinde fuldstændig slettes. Dette vil følge dig for altid. Hav en god dag', skriver Julia Yeates.

En anden bruger skriver:

'Godmorgen, alle sammen. Jeg håber, I har en god dag. Medmindre du er Elon Musk, for Elon Musk er et ondsindet røvhul.'

'Elon Musk, hvor usikker er du lige, siden du kalder en dykker, som rent faktisk hjalp de indespærrede børn i Thailand, for pædofil. Hvor barnligt. Du søger helt tydeligt opmærksomheden som 'helt', og du får ondt i røven, når en reel god person stjæler dit spotlys,' skriver en anden bruger.

En bruger mener, at Elon Musk helt burde afinstallere Twitter.

'Helt ærligt, afinstaller venligt Twitter. Jeg har anset og betragtet dig om en af mine inspirationskilder længe, men du ødelægger det langsomt og får mig til at sætte spørgsmålstegn ved mine valg i livet. Undskyld, men bare stop'.

Der er også flere, der sammenligner Elon Musk med den amerikanske præsident Donald Trump, som ligeledes ofte bruger Twitter til rase mod sine kritikere.

'Elon Musk har været pinligt smålig, barnlig, surmulende, tyndhudet og uværdig i dag. Med andre ord: Præsidentiel,' skriver en bruger, men en anden skriver:

'Elon Musk reagerer på kritik på samme måde som Trump. Jeg håber, at der ikke er for mange, der følger deres dårlig eksempel.'

Efter at have slettet alle sine tweets om den britiske dykker, har Elon Musk ikke kommenteret sagen yderligere.

Vernon Unsworth var en del af det internationale hold af redningsfolk, der fik de tolv drenge og deres træner ud af grotten tirsdag i sidste uge (øverst i artiklen kan du se videoklip inde fra grotten og af de forhold, der blev arbejdet under).

Drengene og træneren havde været fanget i hele 17 dage, efter grotten blev oversvømmet den 23. juni, hvor de var gået ind i den.

De tolv drenge og træneren er fortsat indlagt, men de har det alle godt efter omstændighederne.