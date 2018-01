Tøjgiganten undskylder over for alle, der har følt sig stødt over annonce med sort dreng iklædt en abetrøje.

Den svenske tøjgigant Hennes & Mauritz undskylder og fjerner en kontroversiel annonce, der beskyldes for at være racistisk.

Det handler om en sort dreng og model, der i et salgskatalog optræder i en T-shirt med ordene "Coolest Monkey in the Jungle" - den sejeste abe i junglen.

Nu har H & M så fjernet det famøse billede, men viderefører annoncen med hvide børn.

Den britiske politiker Kate Osamor fra Labour skriver på Twitter, at hun er "totalt chokeret, bestyrtet for at sige det mildt".

- Mener I, at dette billede er en passende gengivelse af en ung, sort dreng, spørger hun.

H & M svarer mandag, at "billedet nu er fjernet fra alle H & M's salgssteder, og vi undskylder oprigtigt over for enhver, som måtte føle sig ramt".

. @hm, have you lost your damned minds?!?!?! pic.twitter.com/EYuCXLZtv3 — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) January 8, 2018

Had a hard time finding this, but that’s because I was looking on the US site...it’s on the UK version of @hm’s website. https://t.co/CcEBWVUYaT pic.twitter.com/peQ5hc5wxI — Yashar Ali (@yashar) January 8, 2018

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?



I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L — Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) January 7, 2018

More casual racism from H&M. This is nothing new when it comes to these clothing companies like Abercrombie and Tommy Hilfilger who have a long history of using their products to convey racist messages. https://t.co/6XwimxngCS — Makkim (@Makkim77) January 8, 2018

Uh oh, @hm. Can y’all explain why a black boy was selected to model a hoodie that says, “coolest monkey in the jungle”? Someone didn’t think this through. https://t.co/q0NwrboCnq — Christina Watkins (@CWatkinsTV) January 8, 2018

@hm this is disgusting & irresponsible. You know the history of racist using the term “monkey” to demean people of African descent... and you put this on your website! “Coolest Monkey In the Jungle” #SMH pic.twitter.com/IY877D2d8R — Karamo Brown (@KaramoBrown) January 8, 2018

/ritzau/AP