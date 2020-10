Mandag aften afholdt Donald Trump sit første rally efter sin coronasygdom.

Specielt en episode fra vælgermødet i Florida har fået modstandere til at fare i flint på sociale medier.

Men lad os først spole tiden en uge tilbage.

Donald Trump var netop blevet udskrevet fra militærhospitalet Walter Reed.

Den 74-årige præsident havde over weekenden været alvorligt syg med coronavirus og havde blandt andet modtaget eksperimentel behandling med hormoner foruden ilt.

Donald Trump klarede sig dog igennem sin coronasygdom og vendte hurtigt tilbage til Det Hvide Hus, hvor der blev sat gang i produktion af kampagnevideoer til valget, der på daværende tidspunkt var omkring fire uger borte.

Alt imens var Donald Trumps meningsmålinger på en nærmest lodret kurs nedad i forhold til udfordreren Joe Biden.

Måske derfor kunne den amerikanske præsident ikke vente med at komme ud i kampagnesporet igen og afholde sine velkendte rallies.

TOPSHOT - US President Donald Trump throws masks to supporters as he arrives to hold a Make America Great Again rally as he campaigns at Orlando Sanford International Airport in Sanford, Florida, October 12, 2020. (Photo by SAUL LOEB / AFP) Foto: SAUL LOEB Vis mere TOPSHOT - US President Donald Trump throws masks to supporters as he arrives to hold a Make America Great Again rally as he campaigns at Orlando Sanford International Airport in Sanford, Florida, October 12, 2020. (Photo by SAUL LOEB / AFP) Foto: SAUL LOEB

Og mandag aften stod han så til et stort vælgermøde med nogle tusinde entusiastiske fans i Sanford nord for Orlando, Florida.

Men det var tydeligvis ikke kun de mange fremmødte ved den udendørs scene på flyvepladsen i Sanford, der var begejstrede for at have Donald Trump tilbage på en scene.

Præsidenten selv kunne heller ikke lade være med at vise sin begejstring.

På vej på scenen stoppede Trump kortvarigt op for at hilse på nogle af de fremmødte, og så kunne han ikke lade være med at lave en lille dans på stedet.

Y’all!!!! POTUS DANCING!!!! @realDonaldTrump #MAGA2020LandslideVictory pic.twitter.com/F5gqjMk0oC — Brian Clowdus (@BrianClowdus) October 13, 2020

Det korte optrin blev fanget på video og siden delt på Twitter, hvor videoen i skrivende stund er set mere end syv millioner gange.

Mange er rasende. Andre jubler.

Ikke mindst manden, der lagde videoen ud. En person ved navn Brian Clowdus, der er erklæret Trump-støtte.

»Allesammen!!!! PRÆSIDENTEN DANSER!!!« skrev han meget begejstret.

Donald Trump var i godt humør og fuld af energi ved vælgermødet mandag i Florida. Foto: SAUL LOEB Vis mere Donald Trump var i godt humør og fuld af energi ved vælgermødet mandag i Florida. Foto: SAUL LOEB

Men ikke alle, der så videoen, havde samme opfattelse.

Den voldsomt populære Twitter-bruger Rex Chapman, som nogle vil kende som en tidligere succesfuld basketball-spiller, delte videoen til sine mere end 980.000 følgere med teksten:

»215.000 døde amerikanere, og han står derude og gør det der ...«

Rex Chapmans opslag med videoen er siden blevet delt tusindvis af gange. Langt de fleste har hårde ord til Trump.

Sådan tog Trumps vælgermøde mandag aften sig ud fra oven. Foto: SAUL LOEB Vis mere Sådan tog Trumps vælgermøde mandag aften sig ud fra oven. Foto: SAUL LOEB

I en skærende kontrast til Trumps store rally stod Demokraternes Joe Biden nogenlunde samtidig også til et vælgermøde.

Det fandt sted omkring 1400 kilometer borte i Cincinnati, Ohio.

I en stor sal med ganske få siddende personer, alle bærende mundbind og med god distance mellem de få fremmødte.

Det amerikanske valg løber af stablen 3. november.