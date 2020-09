Coronavirussens indtog på verdensplan har fået folk til at holde sig væk fra en af verdens mest ekstravagante storbyer.

I New York står tusindvis af boliger i øjeblikket tomme.

15.025 for at være mere præcis. Det skriver CNN.

Og hvis man sætter tallet lidt i perspektiv, så betyder det mere overordnet, at mere end fem procent af alle boliger på Manhattan i øjeblikket er uden beboere, ifølge ejendomsmæglerkæden Douglas Elliman.

Normalt plejer procenten for ledige boliger på Manhattan ellers at ligge på mellem 1,5 og 2,5 procent.

Kæden beskriver over for CNN, at flere fravælger storbyen for at få mere for pengene.

Derudover vælger flere personer i boligjagten at bruge de trængte penge i coronakrisen på at købe noget i forstæderne – frem for at leje en lejlighed i byen.

Det viser tallene også, skriver CNN.

I august blev der således underskrevet 24 procent færre lejekontrakter.

New York har gennem flere måneder været hårdt ramt af coronavirus. Det har også betydet, at restauranter og caféer har måttet holde lukket for gæster.

