En lille detalje under nattens debat mellem de to amerikanske vicepræsidentkandidater, Mike Pence og Kamala Harris, endte med at løbe med stor opmærksomhed.

Den indfandt sig mod slutningen af debatten, der forløb på en noget mere rolig – og vil nogen nok mene – kedelig facon.

Detaljen var en lille flue, som pludselig satte sig fast i Mike Pences hår.

Der blev den siddende i nogle minutter, inden den formåede at flyve sin vej.

Men da var det allerede sket.

Nettet var gået amok. Og fluen begyndte at trende på Twitter i USA.

Blandt dem, der opfangede fluen på Mike Pences hoved, var den tidligere demokratiske præsidentkandidat Andrew Yang.

»Der er en flue på Mike Pences hoved,« skrev han slet og ret på Twitter.

Også B.T.s USA-ekspert, Annegrethe Rasmussen, der er chefredaktør på POV International, lagde mærke til fluen.

»Pence har en flue i håret. Den sidder fast i hårlakken!!! Nu på andet minut!!,« sagde hun.

Debatten bar ellers præg af at være væsentlig mere ordentlig end den foregående debat mellem Joe Biden og Donald Trump.

Her afbrød de to kandidater hinanden gentagne gange, mens moderatoren Chris Wallace kæmpede.

Helt så voldsomt gik det ikke for sig natten til torsdag.

Men alligevel kæmpede ordstyreren, Susan Page, flere gange med at få Kamala Harris og specielt Mike Pence til at holde deres taletid.

»Mr. vice president, thank you. Mr. vice president, thank you,« sagde Susan Page flere gange.

De to kandidater fik dog ofte deres politik fremlagt. Også selvom det ofte ikke var som direkte svar på moderatorens spørgsmål.

Man kan læse meget mere om det i vores liveblog fra nattens debat.