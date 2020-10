En voldsom eksplosion, der formodes at være forårsaget af gas, fandt onsdag sted i London.

Brandfolkene frygter, at flere personer kan have mistet livet.

Det skriver BBC.

Den formodede gaseksplosion fandt sted i en butik i en ejendomsbygning i den vestlige del af den britiske hovedstad.

Fire voksne og et barn er indtil videre blevet reddet fra stedet beliggende på King Street af brandfolkene, og en mand meldes ifølge BBC at være kommet til skade.

Derudover frygter man, at der kan være omkomne inde i bygningen, som led stor strukturel skade som følge af eksplosionen:

»Vores mandskab fortsætter med at gennemsøge ejendommen ved hjælp af specialudstyr og hunde. Desværre mener vi, at der er omkomne inde i bygningen, selvom vi ikke kan bekræfte et antal på nuværende tidspunkt,« fortæller Paul Morgan fra London Fire Brigade i en pressemeddelelse.

Han forklarer videre, at der er tale om langsommelig proces med at gennemsøge bygningen, da den skal stabilieres samtidig.

Foto: London Fire Brigade Vis mere Foto: London Fire Brigade

De fire voksne og barnet, der er blevet reddet fra stedet, blev hjulpet ud via en stige på bagsiden af bygningen.

Derudover formåede 14 andre voksne og to børn selv at flygte fra de nærliggende bygninger.

Opdateres...