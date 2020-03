Underholdningsindustrien er hårdt ramt af Corona-virussen. Danske Rebecca Berg, der arbejder i den amerikanske filmbranche, mærker allerede konsekvenserne og frygter, at hun ikke kan betale sine regninger.

Indtil videre har meget virket, som det plejer i Hollywood.

Hverdagen har været travl, trafikken tung, og restauranter og fortovscafeer har ved frokosttid dannet rammen om forretningsmøder blandt byens mange filmfolk.

Men torsdag skete der et markant skift. En lang række af de største filmselskaber sendte deres ansatte hjem, og Netflix og de store management-firmaer og agenturer, der varetager stjernernes interesser, gjorde det samme.

Enorme kontorkomplekser ligger nu øde, og byen, der normalt summer af events, premierer og konstant networking, er sat på stand-by. I størstedelen af Los Angeles er det desuden umuligt at få tilladelse til at indspille film, tv og reklamer udendørs, og flere områder er nærmest mennesketomme.

I kulisserne bliver der febrilsk arbejdet på at håndtere de film, der ellers har været planlagt i måneds-og årevis.

Først blev den nye James Bond-film, der skulle have haft premiere i slutningen af marts, udskudt til efteråret, og nu er en lang række andre stort anlagte film fulgt efter. Blandt andet er 'Fast & Furios 9' udskudt næsten et år, og ruller derfor først over biograflærredet til april 2021, ligesom Disney´s nye Mulan-film også er blevet sat på hold.

Tv-shows som “Grey´s Anatomy”, “The Morning Show” og “Grace & Frankie” har stoppet deres planlagte indspilninger, og de store talk-shows, der plejer at bliver lavet med live publikum, bliver nu afviklet uden tilskuere.

Den 25-årige, danske skuespiller Rebecca Berg, der har boet i Los Angeles i knap fem år har tydeligt mærket, hvordan Corona-frygten og de forebyggende foranstaltninger har taget til alene inden for det sidste døgn. Hun er rystet over, hvor hurtigt udviklingen er gået.

»I går var jeg til en casting, der forløb fuldkommen normalt. Men her til morgen vågnede jeg op til en sms fra min agent om, at alle på kontoret var blevet sendt hjem, og det møde, vi ellers havde planlagt, var aflyst,« fortæller Rebecca Berg.

»Det er som om, det ikke er blevet taget alvorligt her, før nu. Nu får jeg til gengæld konstant advarsler og e-mails fra alle lige fra mit fagforbund til Uber om, hvordan man skal forholde sig,« siger hun.

Sideløbende med sit arbejde som skuespiller er Rebecca Berg løbende ansat på forskellige film-og tv-produktioner og arbejder også som model.

Torsdag fik hun besked om, at de jobs hun ellers havde booket næste uge alle tre er blevet aflyst på grund af Coronavirus.

»Det rammer hårdt, for jeg har jo stadig regninger, der skal betales,« lyder det fra danskeren, der blandt andet har arbejdet på Westworld og forskellige Disney tv-shows.

»Det er vores fælles ansvar at knække smittekurven, så jeg forstår sagtens, at nødvendigheden af at lukke eller udskyde projekter. Men rent økonomisk er jeg bekymret for, hvor længe, det her vil stå på. Samtdig bekymrer det mig, at mange stadig går på arbejde, selvom de måske burde blive hjemme. Simpelthen fordi mange ikke har råd til at holde fri. Vi har jo ikke så meget sikkerhedsnet her, og slet ikke i filmbranchen, hvor mange arbejder freelance. Folk frygter ganske enkelt økonomisk ruin mere end noget andet.«