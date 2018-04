Retssag mod chefredaktør og journalister på avisen Cumhuriyet er blevet mødt med international kritik.

Istanbul. En udgiver, en chefredaktør og en undersøgende journalist er blandt de dømte fra den regeringskritiske tyrkiske avis Cumhuriyet. De får lange fængselsstraffe for at støtte terrororganisationer.

Dommene er faldet trods international kritik af sagen. Det er blevet beskrevet som et direkte angreb på pressefriheden.

De faldt ved en domstol i Silvri ikke langt fra Istanbul. I alt 13 journalister og ledere fra avisen har fået dom, mens tre er frikendt.

De er dømt for at "hjælpe og bistå terrororganisationer uden at være medlem". De får dog lov til at være på fri fod, mens man afventer, om de appellerer.

Dommeren beordrede chefredaktøren Akin Atalay løsladt mod kaution. Han har allerede siddet varetægtsfængslet i over 500 dage, skriver nyhedsbureauet AFP.

Regnskabschefen Emre Iper er blandt de dømte. For at fremstille terrorpropaganda idømmes han tre år og en måneds fængsel.

De organisationer, der omtales som terrororganisationer, er den kurdiske oprørsgruppe PKK, det stærkt venstreorienterede Den Revolutionære Befrielsesfronts Parti (DHKP-C) og Gülen-bevægelsen.

Avisens støtter siger, at dommene er absurde og politisk motiverede.

