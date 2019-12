Havnene, der engang var fulde af liv fra talrige krydstogtskibe, er nu tømt for turister, og det samme gør sig gældende på flere af landets hoteller.

Cuba lider under et stort fald i turismen, og pilen peger kun en vej, når man skal finde årsagen.

Nemlig på Donald Trump.

Det skriver The Guardian.

En stor del af turisterne kom tidligere sejlende fra USA til den førhen så populære havn i Havana, og mylderet fra krydstogtskibene udgjorde mange af indbyggernes levebrød.

Men det er blevet vanskeligere at besøge Cuba fra USA som konsekvens af, at Donald Trump i 2017 annullerede Barack Obamas historiske Cuba-aftale og i stedet indførte strammere regler for amerikanere, der rejser til Cuba.

The Guardian har snakket med en lokal butiksdrivende i Havana, der fortæller, hvordan den svigtende turisme påvirker hendes dagligdag.

»Alting var uden tvivl meget bedre, da krydstogtskibene var her. De plejede at komme strømmende til, men den seneste måned har jeg kun set et eneste skib,« siger María Hernández, der sælger flere former for souvenirs i sin butik.

The Guardian skriver, at María Hernandez forbliver optimistisk for sin og Cubas fremtid til trods for Trumps bestræbelser på at gøre livet besværligt for cubanerne.

Den nyeste ændring, der besværliggør amerikanere at rejse til Cuba, er, at flere flyforbindelser mellem Cuba og USA blev fjernet tidligere på måneden.

Sidste år besøgte 4,7 millioner turister Cuba. I år er tallet lige kommet op på 4 millioner.

The Guardian oplyser, at Maria Hernández ikke er kvindens rigtige navn, og at hun er blevet gjort anonym af hensyn til hendes privatliv.