En skovbrand er brudt ud på den spanske ø La Palma, der er en del af Kanarieøerne.

Det har ført til, at mindst 500 mennesker indtil videre er blevet evakueret.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Branden begyndte at ulme tidligt lørdag morgen i El Pinar de Puntagorda, som er et skovområde i den nordlige del af øen.

Her ses et billede fra skovbranden på øen La Palma lørdag. Foto: 1-1-2 Canarias Via Twitter/Reuters/Ritzau Scanpix

Mindst 11 huse skal være blevet ødelagt, mens flammerne spredte sig – og det kan vise sig, at endnu flere mennesker skal evakueres, forklarer Fernando Clavijo, der er præsident for De Kanariske Øer.

»Antallet af mennesker, der skal evakueres, kan nå op på 1.000. Det afhænger af, om vi kan få de stærke vinde under kontrol,« siger han ifølge Reuters.

Indtil videre er omkring 140 hektar land blevet ødelagt af branden.

Det vides endnu ikke, hvad der førte til skovbranden.