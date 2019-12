Tyfon får Filippinerne til at evakuere tusinder. Få arrangementer aflyses ved SEA Games med 8750 atleter.

Tusindvis af mennesker er ved at blive evakueret af myndighederne i Filippinerne, mens en tyfon er på vej mod landet.

Samtidig har arrangørerne af de sydøstasiatiske lege (SEA Games) aflyst eller rykket flere begivenheder.

Tyfonen ved navn Kammuri ramte filippinsk territorie lørdag aften, kort tid før præsident Rodrigo Duterte åbnede legene.

Tyfonen forventes at ramme land mandag aften eller tirsdag morgen med vindstød på op til 170 kilometer i timen.

Flere end 800 familier, der i alt tæller mellem 3000 og 4000 mennesker, befinder sig allerede i evakueringscentre.

Lokale myndigheder i regionen Bicol er stadig i gang med at evakuere områder i landet, og antallet af evakuerede forventes derfor at stige.

Dette års sydøstasiatiske lege bliver afholdt i Filippinerne indtil den 11. december.

Arrangørerne har aflyst en udendørsbegivenhed som vindsurfing.

De sydasiatiske lege finder sted i byerne Clark, Manila og Subic.

Når man ser bort fra orkanen, så er arrangementet i forvejen belastet med et rekordstort antal sportsgrene. Det er 56 i alt, og de skal afvikles på snesevis af sportsarenaer, som ligger timers bilkørsel fra hinanden.

Udendørsarrangementer i Subic på vestkysten og øen Luzon, er de første, der bliver berørt af tyfonen.

Triatlon for kvinder er blevet rykket frem til søndag.

- Så vi kan udnytte det gode vejr, siger Ramon Agregado, der er leder for organisationskomitéen i Subic.

Han tilføjer, at man ikke vil begynde at finde andre sportsarenaer. Men i tilfælde af rigtigt dårligt vejr vil man pakke udstyr ned og gøre det klar igen, når man er i stand til at genoptage sportsbegivenheden.

Det er især mængden af regn, der følger tyfonen, som optager myndighederne. Det kan give oversvømmelser og mudderskred.

I alt 8750 atleter deltager i SEA Games.

