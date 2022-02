To søstre har efterladt folk meget forvirrede, efter de har skrevet på sociale medier, at deres sønner er både brødre, fætre og tvillinger.

Og det lyder da også både lidt skørt og usandsynligt.

Kvinderne hedder Brittany og Briana Salyers. De er enæggede tvillinger, der for et års tid siden giftede sig med de enæggede tvillinger Josh og Jeremy Salyers, som de mødte til en festival for tvillinger i Ohio i USA. Det tog mage overskrifter i de amerikanske medier.

Nu har begge par fået en søn hver, og de to drenge er født med få dages mellemrum, skriver New York Times.

På Instagram har de to par delt et billede af drengene Jett og Jax på deres fælles Instagram, hvor de skriver »fætre, genetiske brødre og kvart tvillinger«

Mange Instagram brugere skriver forvirrede kommentarer til det. De kan ikke forstå, hvad parrene mener med teksten. Få har dog fanget den.

»Deres mødre og fædre er enæggede tvillinger. Begge sæt forældre fik børn. Samme nøjagtige dna skabte begge børn,« skriver en af dem.

»Enæggede tvillinger deler det samme dna, og begge sæt forældre er identiske. Hvis denne familie tog en dna-test, ville den vise at de her babyer var søskende, ikke fætre!«

Flere pointerer også, at de to drenge ligner hinanden enormt meget.

Begge par har tidligere sagt, at de muligvis planlagde, hvornår de havde sex, så de kunne få børn så tæt på hinanden som muligt.