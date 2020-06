Borgmesteren i Amsterdam fik en alvorlig påtale af både politikere og helseeksperter tirsdag, efter at tusinder mandag mødte op i bymidten for at demonstrere mod racisme.

De mange deltagere i den antiracistiske demonstration var helt åbenlyst flere samlet, end reglerne foreskriver under den igangværende coronapandemi.

Demonstranterne samledes for at hædre George Floyd, manden, der udåndede i USA for over en uge siden, mens en politimand knælede i ni minutter med sit ben på hans hals.

Mens myndighederne ventede mellem 200 og 300 deltagere, voksede demonstrationen til adskillige tusinder. Det skriver Reuters.

De demonstrerede mod racisme som den, der kostede amerikaneren George Floyd livet. Foto: SEM VAN DER WAL Vis mere De demonstrerede mod racisme som den, der kostede amerikaneren George Floyd livet. Foto: SEM VAN DER WAL

Det var faktisk den største demonstration i Amsterdam, siden landet lukkede ned i forbindelse med coronavirussen.

Borgmester Femke Halsema sagde, at de ansvarlige blev fanget af omfanget af demonstrationen. De kunne simpelthen ikke have stoppet den fredeligt.

Hun forsvarede forøvrigt offentlighedens ret til at demonstrere.

»Jeg har set, hvordan disse forsamlinger vokser til massive begivenheder i Berlin og London og byer i USA,« fortalte hun mandag aften til den hollandske tv-station NPO. Men der var alligevel ingen indikation på, at demonstrationen i Amsterdam ville blive så stor.

Der var mange deltagere i demonstrationen i Amsterdam. Foto: EVA PLEVIER Vis mere Der var mange deltagere i demonstrationen i Amsterdam. Foto: EVA PLEVIER

Det koster bøder på 2.700 danske kroner at overtræde reglerne om offentlig sammenstimlen, men politiet var næsten ikke til stede ved mandagens demonstration.

Den skabte også gang i debatten, om demonstrationen kunne skabe nye infektioner.

»Det er lige præcist det, vi ikke vil have,« siger Menno de Jong, virolog og medlem af Hollands nationale coronavirus-krisehold, til avisen Parool.