Der er udbrudt foie gras-krise i den ekslusive spises moderland.

»Dette er uden fortilfælde i Frankrig, som aldrig har haft en krise af et lignende omfang,« som Marie-Pierre Pé, direktør for landets foie gras-producenter, udtrykker det.

Han henviser til, at der siden november sidste år er slået 16 millioner stykker fjerkræ ned i Frankrig på grund af et voldsomt udbrud af fugleinfluenza. Det skriver CNN.

Og det er altså gået hårdt ud over den omdiskuterede luksusspise, hvor gæs og ænder tvangsfodres for at gøre leveren tilstrækkeligt fed.

Der vil komme meget mindre foie gras på hylderne – og i restauranterne – i år. Foto: JULIEN DE ROSA

Foie gras-produktionen forventes således at falde med 50 procent i år, fordi epidemien har ramt 80 procent af de franske producenter.

Det kan allerede mærkes på de finere spisesteder, hvor retten ofte er på menuen.

Som Pascal Lombard, chefkok hos Michelin-restauranten Le 1862 i Les Eyzies i det sydvestlige Frankrig, udtrykker det om den eksklusive leverpaté:

»For en måned siden begyndte vi at få mindre foie gras, og i sidste uge fik vi slet ingenting,« siger han og tilføjer:

»Med fugleinfluenzaen og krigen i Ukraine kommer vi til at løbe tør for mange produkter, og vi må tilpasse os med de produkter, vi har. 2022 bliver året med lidt flere grøntsager og mindre kød.«

Les Eyzies ligger så også i et af de områder af Frankrig, hvor fulgeinfluenzaen har ramt hårdest.

Og det er ikke kun i Frankrig, at foie gras-produktionen er hårdt ramt. Det samme er tilfældet i Spanien, Belgien, Bulgarien og Ungarn, hvor fugleinfluenzaen også har bredt sig.

Marie-Pierre Pé opfordrer derfor som repræsentant for de franske Foie gras-producenter folk til i år at spise mindre af den delikate spise, så flere kan få fornøjelsen.